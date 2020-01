Dačić: Kosovo ostaje državni prioritet

BEOGRAD - Državni prioritet Srbije će i u ovoj godini biti borba za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, kao i sprečavanje članstva takozvanog Kosova u različitim međunarodnim organizacijama, rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

Obraćajući se na novogodišnjem prijemu u Beogradu za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija u Srbiji, Dačić je istakao da je Srbija spremna za nastavak dijaloga u vezi sa Kosovom i da se nada da će se tokom ove godine to i desiti.

"Naporno radimo sa svim međunarodnim partnerima kako bismo se što pre vratili procesu koji će obezbediti kompromisno i dugoročno rešenje za Kosovo i Metohiju. Ali ponavljam, Srbija nije sama u ovom procesu i ne zavisi sve od nas i naše jasne spremnosti za razgovor", rekao je Dačić.

On je dodao da Srbija, uprkos maksimalnom zalaganju i konstruktivnosti, nije zadovoljna napretkom tog procesa u prošloj godini, jer pravi dijalog je izostao zbog odbijanja Prištine da ukine odluku o taksi na robu iz centralne Srbije.

"Neshvatljivo je da je ova anticivilizacijska mera opstala duže od godinu dana, uprkos zahtevima sa svih strana sveta da bude ukinuta. Nadamo se da će se to promeniti tokom ove godine, da će takse biti ukinute što pre, kako bi se nastavio dijalog za koji je Srbija zainteresovana i u njemu vidi jedini put za postizanje kompromisnog i dugoročnog rešenja", naveo je Dačić.

On je napomenuo da je do sada 17 država povuklo priznanje Kosova, a da u UN danas ima više članica koje ne priznaju Kosovo kao državu.

Dačić je naglasio da situacija na Kosovu i Metohiji predstavlja za Srbiju najveći političko-bezbjednosni izazov, te da, nažalost, bezbjednosna situacija na Kosovu zahtijeva, ako ne veće, bar nesmanjeno prisustvo Kfora.

"Od NATO-a očekujemo da sa razumevanjem sagledava i podržava naše prioritete, što se naročito odnosi na Kosovo i Metohiju", rekao je Dačić koji je ponovio da se Srbija snažno protivi transformaciji kosovskih bezbjednosnih snaga u takozvanu vojsku Kosova, jer se time krši Rezolucija Savjeta bezbjednosti UN 1244 i ugrožava regionalna i šira stabilnost.

On je istakao da je partnerski odnos Srbije sa NATO-om veoma važan element državne politike Beograda i nastojanja da region bude trajno stabilan.

"Uprkos teškom nasleđu odnosa sa Alijansom, oličenom u ilegalnom bombardovanju naše zemlje 1999. godine, stalno težimo da unapredimo odnose sa ovim vojnim savezom", rekao je Dačić.

On je naglasio da se politika vojne neutralnosti Srbije ne dovodi u pitanje, a aktivnosti Srbije i sadržina saradnje, uključujući vojne i druge vježbe sa zemljama koje nisu članice NATO-a, nisu na štetu odnosa Srbije sa Alijansom i sa pojedinačnim državama članicama NATO-a.

Dačić je napomeno da ključni spoljnopolitički prioriteti Srbije i dalje ostaju evropske integracije i prijem u punopravno članstvo EU, a samim tim i sprovođenje reformskog procesa u skladu sa najvišim standardima koji su pred nju postavljeni.

On je rekao da Srbija očekuje od Hrvatske, koja je preuzela predsjedavanje Savjetu EU, da kao država iz ovog regiona i članica koja se posljednja pridružila EU, pruži poseban doprinos politici proširenja.

"Samit EU-zapadni Balkan koji je planiran za maj u Zagrebu trebalo bi da zabeleži konkretan rezultat i da do tada bude u potpunosti jasna metodologija pristupnog procesa", rekao je Dačić, navodeći da za države koje su već odmakle sa integracijom i otvorile više od polovine pregovaračkih poglavlja, kao što je Srbija, dinamika procesa mora biti unaprijeđena jasnom političkom podrškom.

Dačić je rekao da će i u ovoj godini Srbija nastaviti da unapređuje odnose sa zemljama regiona, kao i sa glavnim spoljnopolitičkim partnerima i tradicionalnim prijateljima Srbije, prvenstveno sa članicama EU, Rusijom, Kinom, SAD, ali i sa državama iz cijelog svijeta.

On je naveo da je na bilateralnom planu postignut napredak u odnosima sa SAD koje su u više navrata istakle podršku ukidanju prištinskih taksa i nastavku dijaloga Beograda i Prištine.

Dačić je rekao da je Srbija veoma zadovoljna bilateralnom saradnjom prošle godine, da su je posjetili ministri inostranih poslova 21 države, a da je on boravio u bilateralnim ili radnim posjetama u čak 33 zemlje.

Kada je riječ o proširivanju diplomatsko-konzularne mreže, on je posebno izdvojio otvaranje Ambasade Srbije u Jermeniji, kao i počasnih konzulata u Jedrenu u Turskoj, u Nici u Francuskoj, u Limi u Peruu, zatim u Piteštiju u Rumuniji, kao i konzularne kancelarije u Drvaru.

Dačić je od aktivnosti u protekloj godini istakao uspostavljanje akademskog mosta između Srbije i Izraela otvaranjem Hebrejskog centra u Beogradu i Srpskog centra u Jerusalimu, što doprinosi očuvanju i vrednovanju istorijskih činjenica.

U okviru programa saradnje sa dijasporom i Srbima u regionu, prošle godine, kaže Dačić, realizovano je niz projekata s ciljem očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta dijaspore i Srba u regionu i zaštite njihovih prava.

On je rekao da je u okviru Regionalnog stambenog programa u Srbiji do sada useljeno više od 4.000 stambenih jedinica, a predviđeno je da to pravo ostvari ukupno 7.000 porodica, dodajući da će taj projekat biti nastavljen sve dok u potpunosti ne budu riješeni izbjeglički problemi.