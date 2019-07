Dačić: Kosovo središnja tačka nestabilnosti regiona

Komentari: 1

Resenje je jednostavno. NATO clanice pod vodjstvom Amerike, nezvano su bombardovale Srbiju, unistili industriju, nacinili veliku materijalnu stetu, pobili veliki broj neduznog stanovnistva Srbije, zatrovali zemlju i odgajili i naoruzali teroriste. To je sve zlo. Da bi narod normalo ziveo u miru i slobodi na teritoriji Srbje, potrbno je da se zlo otklone. Najjednostavnije otkloniti ga mogu oni koji su ga i nacinili a to je Amerika i NATO. Udruzeni, Amerika i NATO clanice u roku od 15 dana mogu da pohapse teroriste, vrate vojsku i policiju Srbije na granice i uspostave civilnu vlast na cijeloj teritoriji Srbije. Normalni gradjani albanskog porijekla na Kosovu i gradjani srpske nacionalnosti nisu imali problema i zasigurno nemaju ga ni sada, ali problem je terorizam i on mora da se uklone. Pitanje je veliko. Da li to neko zeli, da u Srbiji vlada mir, sloboda i bezbjednost gradjana koji zive na teritoriji srbije.???