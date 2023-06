Dačić: Kurti je glavna prijetnja za regionalni mir

BANJALUKA - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je premijer samoproglašenog Kosova Aljbin Kurti jedan od glavnih pretnji za regionalni mir i stabilnost i da mu je cilj protjerivanje Srba sa Kosova i Metohije, što Srbija neće dozvoliti.

Dačić ukazuje da Kurti umjesto normalizacije odnosa, na kojoj institira cijela međunarodna zajednica, stalno povlači jednostrane poteze koji izazivaju eskalaciju i potrebu za deeskalacijom te situacije gdje se za deset dana ponovo pojavi neki incident.

"NJegova ideja je izazivanje rata, a u prilog toga govori i ovo što je sada uradio kada je reč o izborima na kojima Srbi nisu učestvovali, kada je reč nasilnim dovođenjem takozvanih gradonačelnika u opštinske zgrade uz pomoć specijalne policije Kosova, kada je reč o hapšenju i ranjavanju Srba, zabrani za srpsku robu - odnosno osnovnih životnih namirnica za Srbe na Kosovu i Metohiji", rekao je Dačić novinarima u Banjaluci.

Dačić podsjeća da Kurti optužuje međunarodnu zajednicu da je na strani Srbije i od nje očekuje da izvrši pritisak na Srbiju da prizna Kosovo.

"To ga jedino zanima, a njegov je cilj da protera Srbe sa Kosova i Metohije, naročito sa severa i da time reši to pitanje. Srbija to svakako neće dozvoliti. Nama je važno da bude mira", rekao je Dačić.

Povodom Kurtijeve izjave da Srbija "vrši aresiju na Kosovo", Dačić je rekao da je apsolutno cinično i bezobrazno da neko ko je bez ikakvog pravno osnova donio odluku da otcijepi dio teritorije Srbije, bez saglasnosti Beograda, govori o nekoj agresiji.

"Oni koji su silom zauzeli prištinske institucije i koji su uz pomoć NATO bombardovanja jednostrano proglasili nezavisnost Kosova govore sada o agresiji. Princip teritorijalnog integriteta mora da bue univerzalan za sve, ne može se selektivno tumačiti pa reći mogu Albanci sa Kosova, ali ne može niko drugi", rekao je Dačić.

On je naveo da su Albanci nacionalna manjina u Srbiji i da imaju svoju matičnu državu - Albaniju.

"Oni su iskoristili svoje pravo na samoopredeljenje. Ovo bi bila druga albanska država u Evropi, što ne može opstati. Ona će ustvari biti jedna - velika Albanija. Zato mi to nećemo nikada dozvoliti", rekao je Dačić.

On je istakao da će se Srbi boriti za mir i da ulažu maksimalne napore i biće dio procesa za stabilizaciju prilika, očuvanje mira i stabilnosti, ali da pritisak mora da se izvrši na Kurtija.