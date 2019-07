Dačić: Makronov emotivan nastup na Kalemegdanu poruka koje obavezuje

BEOGRAD - Poseta francuskog predsjednika Emanuela Makrona Srbiji je bila izvanredna i poslije dužeg vremena, jedna posjeta sa vrlo jasnim porukama, ocijenio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

Dačić je naglasio da je Makron istakao potrebu za kompromisom između Beograda i Prištine, što je, kaže, velika promjena u politici Francuske.

"To je ono što i mi govorimo sve vreme, ka čemu se pomerila i američka administracija. Tramp o tome nikada nije govorio, ali je Makron sada rekao da je neophodno da se pronađe kompromis između stavova Beograda i Prištine. Veoma precizno”, konstatovao je Dačić gostujući na RTS.

Takođe, ukazao je na Makronove riječi da će on sam da podstiče i lično se zalaže u tom pravcu, što je, podvlači Dačić, velika stvar.

Makron ne želi da ulazi u to koji će se princip dogovoriti, a njegov stav da Srbi i Albanci treba samo da se dogovore, je nešto što Srbija može najviše da očekuje od zemalja koje su priznale Kosovo, naglasio je Dačić.

Na konstataciju da Makron očekuje dogovor Beograda i Prišine u narednih nekoliko mjeseci, Dačić ocjenjuje da je to pretjerani optimizam, jer iako Makron želi da se tome posveti, to ne znači da neki drugi akteri na to gledaju sa odobravanjem.

"I na zapadu postoji geostrateška igra, Vašington, Berlin , Brisel…", rekao je Dačić.

On je napomenuo da su poruke koje su se čule, ali i Makronov veoma emotivan nastup na Kalemegdanu, poruke koje obavezuju.

"Kada neko kaže - mi ćemo voleti vas kao što ste vi nas, kada pokažete da vam je Srbija u srcu, da ćemo zajedno dalje raditi - to su poruke koje ipak ostavljaju neke obaveze za one koji ih izgovaraju", rekao je Dačić i dodao da su rijetki političari sa Zapada koji bude emocije u našem narodu.

On je istakao da je posjeta veliki korak naprijed, ali da prijateljstvo treba njegovati.

Podsjetio je i da su odnosi Srbije i Francuske kroz istoriju bili izuzetno bliksi, pa su zahladnijeli, ali, kako je rekao, postoji emocija između Srba i Francuza.

"To je potrebno i zbog našeg nacionalnog identiteta i dostojanstva i pokazatelj velike bliskosti sa jednom svetskom silom, pored Rusije. Pokazuje da imamo jednog prijatelja sa zapada", rekao je Dačić.

On je dodao da Srbije ne može da vrati vrijeme, ali može da pokuša da resetuje odnose.

O večeri koju je sinoć u čast visokog gosta iz Francuske priredio srpski predsjednik Aleksandar Vučić, Dačić je prenio da je večera dugo trajala, da su dugo razgovarali i da je i to bilo dobro za Srbiju.

"Sada treba da idemo dalje, treba negovati prijateljstva. Napravljen je veliki korak napred , koji daje veliki podstrek i za nacionalno dostojanstvo Srbije, koje je godinama bilo frustrirano osećajem da je zapad bio nepravedan prema Srbiji", rekao je Dačić.

Izgrađeno je međusobno povjerenje i to treba da se razvija, da ne bude sljedeći susret za 18 godina, dodao je on.

Dačić je istakao da je nama važno da zaštitimo svoje nacionalne interese, a bez prijatelja na više strana to ne možemo da uradimo.

Što se tiče EU i otvaranja poglavlja, i da li će EU da opstane, to oni treba da se dogovore, rekao je Dačić i ocijenio da je nama najvažnije da mi riješimo naša pitanja.