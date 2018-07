Dačić: Mirno rešenje za budućnost Srbije, podrška SAD i Rusije

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da u ovom trenutku i SAD i Rusija apsolutno podržavaju dijalog koji se vodi u Briselu i spremne su da prihvate rješenje koje se postiže dogovorom.

"Mi predlažemo mirno i kompromisno rešenje za budućnost Srbije", istakao je Dačić za RTS.

Poslije razgovora sa američkim zvaničnicima i posjete Vašingtonu, šef srpske diplomatije kaže da sadašnja administracija razumije interese Srbije.

Situacija se, kaže, značajno promijenila poslije dolaska nove administracije, kako mu je, navodi Dačić, rekao novi savjetnik za nacionalnu bezbjednost Džon Bolton.

"Svih ovih decenija unazad spoljna politika SAD zasnivala se na autopilotu, ona se nije menjala. Prvi put posle dolaska Trampa, a naročito posle postavljenja Vesa Mičela zaduženog za naš region, njihov pristup je da žele da saslušaju, da imaju, kako oni kažu, kreativan pristup, ne zasnovan na autopilotu, nego pristup koji podržava da se dođe do kompromisnog rešenja, to je veoma značajno jer otvara put dijalogu i to je jasna poruka i Prištini", rekao je Dačić.

On kaže da su ideje o promjeni formata dolazile sa prištinske strane, "jer su oni nezadovoljni time što se sada traga za rešenjima, za kompromisom, jer oni nisu spremni na kompromis, i dalje pričaju o nekim ratovima, a sa druge strane misle da bi se ukljucivanjem drugih faktora pomogla njihova pozicija".

Upitan koliko će ti drugi faktori biti uključeni u postizanje konačnog rješenja, Dačić smatra da - neće.

"Taj dijalog se nastavlja pod pokroviteljstvom EU, kako je odlučila Generalna skupština UN, na predlog Srbije. U ovom trenutku i SAD i Rusija, apsolutno podržavaju dijalog koji se vodi u Briselu i spremni su da prihvate rešenje koje se postiže dogovorom, a to znači da Srbija nikada neće da prihvati rešenje koje nije u skladu sa našim nacionalnim i državnim interesima", navodi on.

Ta tema, kaže, ne postoji na našoj agendi, tema da ćemo priznati Kosovo, da ćemo mu omogućiti članstvo u UN - postoji samo tema da hoćemo dijalog, kompromisno rješenje, te treba dati prijedloge.

Na pitanje da li je to etničko razgraničenje, kaže da sama ta činjenica da je otvoren dijalog, otvara mogućnost da svako predloži neko kreativno rješenje.

"To može da bude jedno od rešenja, ali ne znači da je jedino", objašnjava šef srpske diplomatije.

Prema njegovim riječima, Prištini nije jasno da su se promijenile okolnosti u svijetu i stavovi najvažnijih zemalja.

"U svim svetskim centrima moći se uočava da je glavni problem u rešavanju kosovskog problema albansko rukovodstvo u Prištini koje ne prihvata kompromis", ističe on.

Upitan da li se i koliko uvažava stav crkve i naroda na KiM kada se bude donosilo konačno rješenje, odnosno prijedlog, kaže da je Vesu Mičelu u Americi rekao da vladika Teodosije kaže da je protiv podjele jer će manastiri ostati van Srbije, ostaće narod na jugu Kosova, a da on kaže - a zar to nije sada već.

"Ja ne kažem da treba da prihvatimo tu realnost. Možda crkva može da smatra da vreme nije bitno, ali za narod koji tamo živi - ako ne ostane da živi, nemamo o čemu da razgovaramo. Ja se slažem da svako iznese stavove, voleo bih da i crkva iznese stavove", zaključio je Dačić, uz poruku da Beograd predlaže mirno i kompromisno rješenje za budućnost Srbije i za pozitivnu agendu u narednom periodu.