Dačić: Moja pozicija je broj dva u državi

BEOGRAD - Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je danas da čeka da ga predstavnici Evropskog parlamenta kontaktiraju povodom najavljivanog dijaloga vlasti i opozicije.

Dačić je rekao da ga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predložio za funkciju predsjednika Skupštine jer, kako je kazao, i Vučić misli i očekuje da će dijalog biti vođen ne samo sa onima u parlamentu, već i na "širem nivou".

"EP je saopštio da je parlament taj koji je primaran za dijalog. Čekam da mi se obrate na tu temu. Dosad nisam imao kontakte povodom toga", kazao je Dačić za vojvođanski javni servis.

Prema njegovim riječima, pojedini novinari su ga pitali da li je imao pozive iz EP vezano za dijalog jer, prema njihovim saznanjima, EP priprema pismo o tome koje će uputiti predsjedniku Skupštine.

Moram da sagledam šta je u pitanju, kazao je Dačić i dodao da do sada nije učestvovao u dijalogu vlasti i opozicije.

Upitan da li bi trebalo svi da učestvuju, Dačić je odgovorio da bi trebalo, jer bez svih, "dijalog nema efekta".

"Dijalog i ne treba da se vodi samo o političkim temama i nisu samo stranke nosioci odnosno subjekti dijaloga. Potrebne su nam i razne druge teme, poput pitanja aktuelne pandemije...Ima mnogo društvenih grupa koje žele i treba da učestvuju", naglasio je Dačić.

On je, komentarišući izbor novih ministara, a posebno Nikole Selakovića za mjesto ministra spoljnih poslova, naveo da neće biti "nikakvog zaokreta u spoljnoj politici, a naročito ne u politici prema Kosovu".

On je podsjetio da je Selaković kao član delegacije i ministar pravde učestvovao zajedno sa Vučićem i njim u briselskom dijalogu i da je pokazao svoj patriotizam.

"On je patriota i meni je drago da dolazi posle mene", jasan je Dačić.

Upitan kako ocjenjuje izjavu šefa briselske diplomatije Žosepa Borelja da je sveobuhvatan pravno obavezujući sporazum o Kosovu potreban što prije, u narednim nedeljama i mesecima, kao i da li je to moguće, Dačić misli "da to nije moguće, kako oni to zamišljaju".

Za pojedina mišljenja u javnosti da je time što je izabran sa čelnika parlamenta "degradiran", ponavlja da je to zato što je "degradirana uloga parlamenta".

"Svi su naviknuti da je to 'rezervna klupa' i mesto odakle se regrutuje za izvršnu vlast. Predsednik Vučić je imao ideju da ojača ulogu parlamenta time što je mene predložio. Ja sam od ''91. godine prvi lider stranke koji je na čelu parlamenta. Moja pozicija je broj dva u državi", zaključio je Dačić.