Dačić: Moramo slijediti nacionalne interese

​BEOGRAD - Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija, kada je riječ o konfliktu u Ukrajini, mora slijediti svoje nacionalne interese i ostati principijelna da ne uvodi sankcije Rusiji.

Dačić je ocijenio da oni koji pritiskaju Srbiju da podrži sankcije protiv Moskve istovremeno guraju samoproglašeno Kosovo u razne organizacije što je, kako kaže, licemjerno i odvratno.

On je naveo da je i Rusija bila izložena pritiscima, kao što je danas i Srbija, kada je svojevremeno u Savjetu bezbjednosti UN uložila veto na rezoluciji o Srebrenici.

Dačić kaže da je Moskva mogla tada da bude uzdržana kao Kina i rezolucija o Srebrenici bi prošla, ali da to nije učinila.

"To budi nekakvu obavezu. Ako neko misli da to nije potrebno, to nije deo moje politike", rekao je Dačić za Televiziju "Hepi".

Dačić način prevazilaženja ukrajinskog konflikta vidi u direktnim pregovorima dvije strane kakav je današnji u Antaliji.

On kaže da je kao predsjedavajući OEBS-om 2015. godine, kada je ukrajinska kriza bila na početku brinuo o realizaciji Minskog sporazuma i da se već tada vidjelo da je "nivo interesovanja Zapada prema Ukrajini toliki koliko je interes Ukrajine da ratuje sa Rusima".