Dačić: Na Lavrova uvek možemo računati

BEOGRAD - Predstojeću posjetu ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocjenjuje kao veoma važnu i kao potvrdu dobrih odnosa Srbije i Rusije.

"Poseta je sama po sebi dobra poruka, jer ima mnogo različitih glasina o tome da Rusija ne podržava ovo što Srbija radi i predlaže oko Kosova", kaže Dačić, i ocjenjuje da su takvi komentari obična glupost.

On kaže da su posljednjih šest, sada već i sedam godina, predsjednik Vučić, ranije premijer, i on razgovarali sa ministrom Lavrovim, “sto puta”, kao i sa ruskim predsjednikom Putinom i sa predsjednikom vlade Medvedevim.

"Uvijek smo sve otvoreno govorili, i oni su uvek znali sve i bili u toku", ističe Dačić, i dodaje da Rusija uvijek pruža punu podršku Srbiji i smatra da je dobro za Srbiju ono što Srbija smatra da je njen nacionalni i državni interes.

"I oni će to uvek podržati", siguran je ministar Dačić.

Istovremeno, na komentare koji se, kako kaže, mogu čuti i na srpskoj političkoj sceni, o tome da je Srbija u službi ruskih interesa, odgovara da on kao ministar spoljnih poslova najbolje zna koga može uvijek da pozove za pomoć kada je ona potrebna Srbiji.

"To je Sergej Lavrov. Volio bih da mogu da pozovem i Pompea, i engleskog ministra spoljnih poslova, ali nisam siguran da će se javiti na telefon. A, naročito nisam siguran da će pomoći", kaže Dačić.

On dodaje da je, kada se to ima na umu, lako zaključiti i shvatiti “da je to što radimo prije svega u srpskom interesu”.

"Za nas je važno da jedna tako velika zemlja, kao sto je Rusija podržava Srbiju", dodaje on, i istovremeno podsjeća na važnost strateškog partnerstva sa Kinom, koja je takođe stalna članica Savjeta bezbjednosti, ali i na saradnju sa ostalim važnim zemljama.

Kako je naveo, za Srbiju je značajna i Makronova posjeta.

"Da pokušamo da napravimo strateško partnerstvo, koje ne bi bilo samo na papiru, jer mi imamo sporazum o stateteškom partnerstvu, ali nemamo nemamo političko partnerstvo. Zato je vazna ta poseta, naročito zbog veza koje smo imali pre sto godina sa Francuskom", kaže Dačić.

Srbija, međutim, traži i dodirne tačke sa američkom administracijom, ističe šef srpske diplomatije.

"Pozvao sam Pompea (Majka, američki državni sekretar) da dođe u posetu Srbiji. Pozvali smo i Trampa da dođe u posetu Srbiji, ali mislim da će doći u pojetu kada se postigne neki dogovor o regionalnoj stabilnosti", zaključuje Dačić.