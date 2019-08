Dačić: Naredne nedelje objaviću ko je još povukao priznanje Kosova

BEOGRAD - Šef srpske diplomatije Ivica Dačić najavio je danas da će sljedeće sedmice saopštiti ime 15. države koja je povukla odluku o priznanju Kosova i Metohije.

Dačić je za RTS rekao da u ovom trenutku manje od 100 država priznaje nezavisnost Kosova.

"Predsednik Vučić mi je rekao da ove nedelje ne radimo ništa na tome da ne bi ispalo da se inatimo ili da to radimo zbog Kvinte. Mi imamo kontinuiranu aktivnost sa zemljama koje su priznale Kosovo ili nemaju jasan stav oko Kosova i krenuli smo od spiska koje su vlasti u Prištini dali od 116 zemalja koje priznaju Kosovo. Mi smo demontirali taj spisak i tih zemalja je ispod 100. Postoji 14 zemalja koje su povukle priznanje", rekao je Dačić.

On je najavio da će sljedeće nedjelje reći koja je 15. država koja će povući priznanje Kosova dodajući da je ta država poslala notu Prištini.

Povodom najnovijih provokacija na Kosovu i Metohiji, gdje je na ostacima pravoslavne crkve Svetog Nikole na Novom Brdu, na srednjevekovnoj srpskoj tvrđavi, istaknuta kosovska zastava, Dačić je rekao da to nije ništa novo i da je riječ o stalno prisutnoj tendenciji da se zatre srpsko prisustvo na KiM.

"Time se ruši koncept onih koji se zalažu za nezavisno Kosovo, jer se pokazuje da su oni etničkim cišcenjem Srba došli do neke većine stanovništva na KiM i da su u vreme kada su nastali srpski spomenici, a predstavljaju deo srpske istorije, da su oni u to vreme činili izuzetnu manjinu ili ih nije bilo, čak i po turskom popisu iz tog vremena", rekao je Dačić.

U tom smislu, ukazao je i na nastojanje Prištine da se učlani u UNESCO, navodeći da je tada postojala tendencija da se ti spomenici proglase za albanske.

"Čuli ste šta je Hodžaj rekao pre neki dan, da to nisu srpski spomenici, nego spomenici Kosova, čuli ste šta kažu za Dečane, da su to albanski pravoslavci. Mi možemo da alarmiramo međunarodnu zajednicu, ali je problem što medunarodna zajednica ne reaguje na takve provokacije, nema osude takvih dogadaja", naveo je Dačić.

Nema, kako je naglasio, osude ni nekih drugih događaja.

"Videli ste iz saopštenja Kvinte da su izjednačili, pokušali da naprave veštačku ravnotežu odgovornosti i krivice za stanje na Kosovu i Metohiji, iako je Srbija sve ovo vreme bila veoma konstruktivna", dodao je on.

Dačić je istakao da nije primjetio nijednu reakciju, u vezi sa Novim Brdom, za koji je naglasio da je jedan od istorijskih centara Srba.

"To je bio jedan veliki grad, čak se poredi sa nekim evropskim prestonicama u to vreme, jer je bio najpoznatiji rudnik u to vreme u Evropi. Naravno, tu su srpske crkve i manastitri. Zato je bila i njihova želja je da se učlane u Unesko kako bi to srpsko blago prešlo u ruke Albanaca, ali u tome nisu uspjeli", naveo je Dačić.

Šef srpske diplomatije je istakao da se apeluje na međunarodnu zajednicu, jer se ti objekti nalaze na teritoriji gdje većinu stanovništva čine Albanci.

"Kao posledica etničkog čišćenja tu Srbi čine manjinu. Međunarodna zajednica je preuzela obavezu da štiti sva prava i SPC, vernika i kulturno-istorijskih spomenika. Neka pokažu samo jedan albanski spomenik iz tog vremena. Zato prisvajaju naš. Nema ga zato što ih nije bilo u to vreme. Oni bi time priznali da su učestvovali u etničkom čišcenju", rekao je on.

Povodom odbijanja Suda u Skoplju da izruči Srbiji bivšeg pripadnika OVK Tomora Morinu, Dačić je naveo da ne bi mogao da kaže da je to iznenađenje, ali da je svakako kršenje međunarodnih propisa.

"Severna Makedonija je glasala za ulazak Kosova u Interpol. Pa što ne poštuje poternice Interpola. Jer nije on hapšen po nacionalnoj, nego medunarodnoj poternici. Da li je on počinio ratni zločin il nije i da li će on na Kosovu odgovarati - neće. Ovo je jedan neprencipijelni akt, kao što su pustili Haradinaja u Francuskoj. I to je pokazatelj velike politizacije, da ratni zločini protiv Srba mogu da ostanu nekažnjeni. To je jedna štetna i loša poruka i ne doprinosi stabilizaciji prilika u regionu", rekao je Dačić.

Komentarišući najavu vlasti Crne Gore da će podići krivične prijave protiv organizatora humanitarnog koncerta u Herceg Novom, Dačić je naveo da Srbija želi korektne odnose sa svima.

"Mi nemamo bliži narod od Crnogorskog, ali je za ljubav potrebno dvoje. Ne znam šta je loše u humanitarnom koncertu za Srbe na Kosovu i Metohiji. Ne znam šta je loše u srpskim pesmama, sa 'Tamo daleko' koja nema nikakve veze sa aktuelnim dešavanjima. Toliko ima crnogorskih pesmama u Srbiji, i niko nije reagovao", kazao je Dačić.

On je dodao da bi bilo u interesu svih da se spuste tenzije.

"Zamislite da ima Albanaca trećina u Crnoj Gori koliko ima Srba. Da li bi se tako ponašali prema njima. Vidite kako se u Severnoj Makedoniji ponašaju prema Albancima. Prava Srba u Crnoj Gori – ako su Srbi opozicija u Crnoj Gori, ne znači da nemaju pravo", zakljucio je Dačić.