Dačić: Ne sme se dozvoliti da Priština vojno osvoji sever

BEOGRAD - Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je danas da je Srbija ne smije da dozvoli da Priština vojno osvoji sjever Kosova i Metohije.

"Postoji crvena linija za Srbiju, a to je sever. Srbija ne sme da dozvoli da Priština vojno osvoji sever, jer to znači etničko čišćenje i egzodus Srba. I to je naš nacionalni i državni interes, sve ostalo su manje više detalji", rekao je Dačić za Televiziju "K1".

Prema njegovim riječima, očigledno EU ne shvata dovoljno da svaki incident na Kosovu i Metohiji može da eskalira.

On je ukazao da Srbiji niko nije nametnuo da se pregovori o Kosovu i Metohiji vode u Briselu, već je Beograd tražio 2012. godine da Generalna skupština UN usvoji rezoluciju o prebacivanju dijaloga u Brisel.

"To je bila potpuno pogrešna odluka i omogućila je da sada ne možemo da očekujemo da će neke druge zemlje koje nisu članice EU moći da imaju odlučujućuju ulogu u tome. Mogu da imaju kada se verifikacija dogovora u Briselu prebaci u NJujork, ali na kraju", rekao je Dačić.

On je naveo da u cijeloj Evropi vlada razočarenje kad je riječ o premijeru samoproglašenog Kosova Aljbinu Kurtiju, odnosno njegovim ponašanjem i jednostranim akcijama. On je ocijenio da je Kurti očigledno krenuo putem za koji smatra da će mu donijeti rješenje u njegovu korist.