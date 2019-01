Dačić: Ne treba idealizovati Tačija, sve je to zajednička igra

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić naveo je da će se sjednica Savjeta bezbjednosti UN održati u februaru i da je Kosovo stavljeno na dnevni red.

On je gostujući u Jutarnjem programu Prve televizije komentarisao pojsetu predjsednika Rusije Vladimira Putina Srbiji, indirektan poziv kosovskog predsjednika Hašima Tačija Ramušu Haradinaju da ukine takse na srpske proizvode, kao i to da li će biti vanrednih parlamentarnnih izbora.

Dačić navodi da je stav šefice evropske diplomatije da svako rješenje mora da dođe u Savjet bezbjednosti.

"Ono što je urađeno do sada ne mora pred SB, ali ako je reč o pokušaju trajnog rješenja, onda će se to vratiti u SB, jer bi bilo logično da se Rezolucija 1244 zameni nekom drugom. Sergej Lavrov je poslao pismo Mogerinijevoj, gde je tražio da ga ona informiše o toku i ona ga nije odmah informisala. Najvažniji deo pisma koji je kasnije uputila Mogerinijeva je da EU ceni ulogu Rusije, to je dobro jer potvrđuje da ipak mora da se raspravi i da će biti važna uloga naših prijateljskih zemalja, Rusije i Kine”, naveo je Dačić.

Kako je dodao, ne znači da će doći do promjene formata dijaloga, a ukoliko ima nagovještaja da će doći do pozitivnog efekta, onda je moguće da u smislu organizacije svi budu uključeni.

"SAD svakako učestvuju od samog početka, Rusija ne, to je ono što je loše i što mi zameramo, ali Srbija je sama podnela zahtev da se dijalog prebaci u Brisel, ta odluka je bila loša jer ne učestvuju zemlje koje su nama naklonjene", rekao je Dačić.

Na pitanje kako komentariše to što je kosovski predsjednik Hašim Tači pozvao na ukidanje taksi, kaže: "dođe trenutak kad mora da se završi igra istine".

"SAD neće dozvoliti da Kosovo bude prepreka za postizanje trajnog rešenja. Sam Pompeo me pitao u čemu je problem kad je Kosovo u pitanju i rekao da je Amerika vodila auto-pilot politiku, onako kako je bilo pre 20 godina. Ovo što je Tači rekao nije signal da će takse i zaista da budu ukinute, a Haradinaju je prošle godine isto bila uskraćena viza za Ameriku, pa ju je posle dobio. Mislim da ne treba previše idealizovati Tačija. Ako ste čitali, Hodžaj i Veselji su rekli da su njihove ideje bile uvođenje taksi od 100 odsto, a Veselji je Tačijev čovek. To je zajednička igra, u kojoj je moguće da najviše posledica trpeti Haradinaj", naglasio je Dačić.

Dačić je napomenuo je predsedavajuća SB Ekvatorijalna Gvineja i da je za sednicu u februaru Kosovo stavljeno na dnevni red. Sednica bi mogla da se održi 7. februara.

Nije međutim želio da potvrdi da li je Republika Palau još jedna zemlja koja je povukla priznanje Kosova.

"Predsednik Palaua je stigao u Beograd i sutra će se sastati sa predsednikom Vučićem. Ja bih vas zamolio da zaključite sami. Pacoli je pisao predsedniku Palau čim je čuo i ja ne bih da naškodim našim interesima, dajte prvo da završimo posao", naveo je Dačić, dodajući da je moguće da 14. zemlja bude Sent Kits i Nevis, a Srbija je tim zemljama povukla vize.

Dačić se osvrnuo na posjetu Putina Srbiji i pjesmama koje je pjevao ruskom predsjedniku. Kako kaže, "Kaljinku" je pjevao i u Zapadnoj Evropi i tamo sus vi oduševljeni.

"Bila je to Vučićeva ideja. Čim sam video da je tu orkestar, znao sam da ću i ja biti deo nekog programa. Tu je bio Lavrov, koji voli, vežba, napisao je pesmu, himnu MSP Rusije", rekao je Dačić.

Da li će biti vanrednih parlamentarnih izbora, kaže da nije pristalica vanrednih izbora i da to zavisi od mnogo stvari.

Kako dodaje, nije bilo riječi o tome da li bi SPS u tom slučaju išla samostalno.

(NN/b92.net;prva)