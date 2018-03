Dačić: Nećemo uvesti sankcije Rusiji zbog EU

MOSKVA - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je u intervjuu za Russia Today da živimo u "vremenu antiruske histerije" i naglasio da se Srbija neće pridružiti sankcijama protiv Rusije, već će nastaviti da razvija dobre odnose s Moskvom.

"Živimo u vremenu antiruske histerije u svetu. Kada sam bio u Beloj kući i razgovarao sa savetnikom za nacionalnu bezbednost Mekmasterom, doslovno je rekao da je američki uticaj dobar, a ruski štetan. U slučaju Srbije, to se nije pokazalo kao istina u prošlosti, budući da su u proteklih nekoliko decenija mnogi principi međunarodnog prava prekršeni na primeru Srbije", rekao je Dačić.



Prije svega, istakao je on, granice Srbije su promijenjene priznanjem jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.



"Srbija pripada Evropi geografski, politički i istorijski, i jedino je logično da je naš interes da postanemo članica EU zasnovan na, rekao bih, našem ličnom iskustvu. Bio sam na različitim pozicijama u vladi - kao premijer i kao ministar spoljnih poslova, i nikad nisam nikoga s ruske strane čuo da negativno govori o našoj želji da se pridružimo EU", ukazao je Dačić.



Kako je objasnio, jedina stvar koju Rusija očekuje je da članstvo Srbije u EU neće za posljedicu imati antiruski stav za koji Srbija, napomenuo je, nije uopšte ni zainteresovana.



"Ipak, jedan od uslova je da se uskladi naša spoljna politika s EU, i tu nastupa Rusija. Pridruživanje sankcijama protiv Ruske federacije - postoje zemlje koje postavljaju to pitanje na svakom sastanku. Verovatno znate na koje zemlje mislim. One uvek kritikuju Srbiju, jer se ne pridružuje sankcijama protiv Ruske Federacije. Mi se sigurno nećemo pridružiti sankcijama i, u tom smislu, nastavićemo da razvijamo dobre odnose s Ruskom Federacijom", poručio je Dačić.



On je dodao da bi Srbija voljela da bude članica EU, ali je istakao da ona ima dobre bilateralne odnose s Ruskom Federacijom.



"I nemamo namjeru da narušimo te odnose samo da bismo postali članica EU. S druge strane, svi oni koji vole Srbiju moraju da vode i računa o našem interesu. Slediti antirusku politiku bi bilo na našu štetu. Tako da mi ne sedimo na dve stolice, mi imamo svoju stolicu", rekao je Dačić.



Šef srpske diplomatije naglasio je da je njegov stav da bi Srbija trebalo da traži zajednički jezik s interesima Zapada u smislu da bi oni trebalo da zauzmu nepristrasan stav prema našoj zemlji.



"Imali smo dobre odnose sa SAD i Velikom Britanijom. Bili smo saveznici u ratovima, ali tokom krize 1990-ih, praktično su se mnogo odvratili od nas, što je rezultiralo vazudušnim napadima na nas. Onda je bila operacija ''Oluja'' u Hrvatskoj. Da ne pominjem jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. U tom smislu, neophodno je da zapadne zemlje razumeju da neće biti mira u regionu bez traženja zajedničkog rešenja, bez traganja za nečim što je prihvatljivo za sve", rekao je Dačić.

"Doće do otopljavanja odnosa između Rusije i SAD"



Kada je riječ o odnosima između Rusije i SAD, Dačić je izrazio nadu da će doći do neke vrste otopljavanja.



Govoreći o mogućnosti da se SAD i Rusija uključe u dijalog Beograda i Prištine, Dačić je naglasio da nikada nije čuo od SAD da bi ta zemlja volela da učestvuje u tim pregovorima.



"To pričaju Albanci sa Kosova. Oni zapravo traže uključenje SAD, pored EU. S druge strane, moramo da imamo na umu da su izneti ti predlogi, moramo da ih priznamo. U tom smislu, voleli bismo da pozovemo Rusku Federaciju da se takođe pridruži", rekao je Dačić.



Podsjetio je da je Rusija izrazila spremnost da se priključi procesu, ali da Srbija ne misli da je "neophodno da se ova priča sada širi".



"Prošlo je 10 godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova i ono je još eksperiment. Uprkos činjenici da su Kosovo priznale neke zemlje, Kosovo nije završilo put ka nezavisnosti, nije postalo članica UN ili članica drugih organizacija", ukazao je Dačić.



Istakao je da mnoge zemlje ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, među kojima je i pet zemalja EU.



"U proteklih nekoliko meseci uspeli smo u tome da neke zemlje povuku svoja priznanja. To znači da je proces i dalje živ, još nije gotov. Niko ne može da dobije otcepljenje bez dogovora sa zemljom od koje žele da se odvoje. U tom smislu, mi smo za dijalog", poručio je Dačić.



Navodeći da neke evropske zemlje tvrde da Srbija mora da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, Dačić napominje da to nije kompromis i poručuje da Srbija nikad neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.



Upitan da li bi kompromis bio ako bi Srbiji pripao sjever, u zamjenu za jug Kosova, Dačić je rekao da Srbija ima svoje prijedloge kako bi kompromis mogao da izgleda, ali da Albanci u Prištini ne žele kompromis.



"Ne žele da razgovaraju, žele samo da diskutuju o tome da bi Beograd trebalo da prizna njihovu nezavisnost. To je za nas neprihvatljivo", jasan je Dačić.



Šef srpske diplomatije smatra da Albanci, očigledno, misle da je dovoljno da jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova priznaju pojedine zapadne zemlje i da bi to onda bio "svršen čin".



"Tu greše. Imaju lažnu listu zemalja koje su ih priznale. Govore o 116 zemalja, koje su ih priznale. Siguran sam da je u interesu svih da se zapravo pronađe kompromis, ali ako ne žele kompromis, mi ćemo nastaviti našu borbu", poručio je Dačić.

"Albanci imaju dve države, ko to još ima?"



Na pitanje da li mijenja nešto u odnosu Beograda i Prištine to što pojedine zemlje priznaju samoproglašenu kosovsku nezavisnost, poput Barbadosa, a druge kao što je Surinam je povlače, Dačić ocijenjuje da postoji "ogromna razlika" u objašnjenju koje daju zemlje koje su priznale nezavisnost u odnosu na one koje povlače priznanje.



"Neki kažu da imaju opšte pravne principe, ali u osnovi to nije tačno. Sa tačke gledišta međunarodnog prava to je apsolutno neprihvatljivo. Albanci na Kosovu nisu nacija. Oni su albanska nacionalna manjina, jer albanski narod ima svoju državu - to je Albanija. Postoji li neka druga nacija koja ima dve države? I sad kažu da im je potreban jedan predsednik...", istakao je Dačić.



Upitan kako se oseća povodom toga, Dačić je rekao da "oni samo govore ono što misle".



"Za njih je cilj veća Albanija bez obzira na to ko će snositi posledice i koga će za to kriviti, ali to je njihov cilj - ujedinjenje svih Albanaca", rekao je Dačić.



Šef srpske diplomatije je rekao da Albanci mogu stvore Albaniju ako žele, ali na teritoriji drugih zemalja.



"Sigurno ne na našoj teritoriji. Mi želimo dijalog, mi hoćemo da dijalog bude uspešan, hoćemo da dođemo do rešenja koje je u interesu svih, ali nametanje rešenja da moramo da priznamo Kosovo, davanje ultimatuma - to je nešto što ne prolazi kod srpskog naroda", dodao je Dačić.

"Srbija i Jugoslavija podržale ujedinjenje Njemačke"



Povodom izjave njemačkog kolege Zigmara Gabrijela da će "Srbija morati da prizna nezavisnost Kosova ako želi da uđe u EU", Dačić je podsjetio da su Srbija i Jugoslavija podržale u prošlosti ujedinjenje Njemačke, te je ocijenio da nije prikladno da Gabrijel daje takve izjave.



"On je rekao da nije to rekao. I ako nije, onda mu se izvinjavam. EU nema zajednički stav kada je u pitanju Kosovo. Kritikuju nas jer ne prihvatamo zajedničku spoljnu politiku EU prema Rusiji. Pa zašto ne dođu do zajedničke spoljne politike u vezi sa Kosovom? To su stavovi koje iznose oni koji priznaju Kosovo. Moje je mišljenje da nema cene za srpsko priznanje Kosova", naglasio je Dačić.



GrIJeši ako iko misli, naveo je on, da će radi priključenja EU Srbija priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova pod uslovima koji joj se sada nameću, a ne na osnovu dijaloga i kompromisa.



"Mi želimo kompromis, ali rješenje koje predlažu kosovski Albanci nije realno rešenje", poručio je Dačić.



Na tvrdnju novinara da EU traži od Srbije da prizna nezavisnost Kosova, te pitanje šta je Srbiji važnije - ulazak u EU do 2025. ili Kosovo, Dačić je naglasio da niko to Srbiji zvanično nije rekao.



"EU ne može da se drži takvog stava kada ima pet članica koje nisu priznale Kosovo. Ne možemo da očekujemo da Španija bude više orjentisana prema Srbiji od samih Srba. Niko ne može da zahteva te stvari od Srbije. To nas ponižava. Srbija traži dobre odnose kada se pridruži EU, ali ono što govore nama, trebalo bi da govore i Prištini", rekao je Dačić.



Kako je objasnio, EU bi trebalo Prištini da kaže da nema "evropske perspektive, nema puta ka Evropi dok se ne postigne dogovor s Beogradom".



"Nama govore da nema takve perspektive - trebalo bi to da govore i drugoj strani, da kažu da nema evropskog puta za njih dok ne postignu kompromis. I tako ćemo videti da li zaista postoje dvostruki standardi u njihovom ponašanju. Ja znam odgovor, mogu da vam odmah kažem sad - da, postoje dvostruki standardi. I mi nećemo pasti na to. To je moje mišljenje. Možda će biti neke druge vlade u Srbiji koja će to prihvatiti, ali mislim da se to neće dogoditi našoj generaciji", rekao je Dačić.



On je naglasio da je pridruživanje EU "složen proces", koji bi trebalo da podrazumIJeva napredak i reforme u svim oblastima.



"Postoji 35 poglavlja, ali što se tiče Srbije, moram da budem veoma iskren, oni nisu mnogo zainteresovani koliki je napredak Srbija postigla. Više ih zanima koliko je napretka postignuto u vezi s Kosovom. Tako da je čak i dijalog opterećen političkim konotacijama i to nas zaista brine. Jedino što će oni razmotriti je da li ćemo ili ne prihvatiti neku vrstu ustupka u dijalogu s Prištinom", tvrdi Dačić.



Na pitanje da li bi Srbija bila spremna da se odrekne ugovora s Kinom za članstvo u EU "jer nisu u skladu s normama i standardima EU", Dačić je rekao da su pojedine zemlje EU ljubomorne i da se protive jačanju ekonomske saradnje Beograda s Pekingom ili Moskvom, ali da nije isto kada sami sarađuju s Kinom.



"Pogledajte, Angela Merkel ode u Kinu i povede preduzetnika i onda potpiše mnogo ugovora u Kini. Evropljani sa severa i središnjeg dela pristaju na ruski projekat Severni tok 2. To je ok kada oni to rade, a kada mi želimo gasovod Južni tok, onda nije u redu. Mi nećemo da kršimo nikakve standarde, nikakve principe koji regulišu ekonomske dogovore, ali sa Kinom i Rusijom smo strateški partneri, imamo dogovore", poručio je Dačić.