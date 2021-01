Dačić: Nema promjene Dejtona "ispod stola", drugi zavide Srbiji i Srpskoj

BEOGRAD - Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić istakao je da je važno održati zajedništvo u odbrani postojanja Republike Srpske i njenom stalnom jačanju, prije svega ekonomskom, kao i u još jačim vezama sa Srbijom, te naglasio da Beograd neće dozvoliti da se pritiscima i "ispod stola" promijeni dejtonski poredak.

Dačić je u prazničnom intervjuu za Srnu izjavio da su odnosi Srbije i Republike Srpske primjer kako treba da izgledaju odnosi dvije najbliže zajednice.

"Mislim da nam drugi narodi zavide na tome kakve smo veze do sada izgradili i kakva intenzivna saradnja ide neprestano u oba smera, ali nije to najvažnije", naglasio je Dačić.

Prema njegovim riječima, približavanje Srbije i Srpske će ići još brže kroz ekonomske veze, kroz gradnju i modernizaciju infrastrukture, kroz podršku projektima iz zdravstva i obrazovanja.

Dačić je rekao da je odlazeća godina bila veoma dinamična za Srbiju i Srpsku, te podsjetio da su donesene neke važne zajedničke odluke, poput projekta aerodroma u Trebinju, hidroenergetskog sistema "Gornja Drina" i gradnje dionica auto-puta prema Srpskoj i dalje ka Sarajevu.

"Takvi poslovi nas trajno vezuju jedne za druge", naveo je Dačić, te napomenuo da je Srbija i do sada ulagala mnogo u Republiku Srpsku, gdje god je bilo potrebno, što vidi kao ulaganje u samu sebe i tu nema nikakve razlike.

Dačić je istakao da i u nastupajućoj godini treba nastaviti tim putem, još intenzivnije, te dodao da se nada da će za to biti još više slobode kako epidemija virusa bude slabila.

Nije moguće očuvati BiH ako se ukine Republika Srpska

Govoreći o zahtjevima za ukidanje Srpske i napadima na politiku Srbije prema BiH, Dačić je, osvrnuvši se na obilježavanje 25 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, podsjetio na to koliko su i dalje jaki napori u BiH, a i izvan nje, da se ovaj poredak promijeni.

"I to ne kako je propisano - saglasnošću konstitutivnih naroda i oba entiteta, nego nekako ispod stola, pritiscima, i to isključivo na Republiku Srpsku i na srpski narod. To neće tako ići i Srbija to neće da dozvoli", naglasio je Dačić.

On je napomenuo da je Srbija najprincipijelniji branilac Dejtonskog sporazuma i da samo insistira na tome da sve što je dogovoreno bude i primijenjeno i tako već četvrt vijeka.

"To je najčistija, ali i najjača pozicija i zbog toga nije uspeo nijedan napor da se stanje na terenu promeni. A u to se i danas ulaže velika politička energija, ali uzalud. Kako misle da se BiH očuva tako što će ukinuti Republiku Srpsku? To nije moguće", istakao je Dačić.

Srbija, naveo je on, nedvosmisleno poštuje suverenitet BiH, i to ne samo na riječima, kao mnogi drugi, nego to pokazuje i kroz ekonomsku saradnju, kroz odličnu međudržavnu saradnju tokom pandemije.

On je podsjetio da je Srbija, svojim humanitarnim letovima, besplatno prevezla na stotine državljana BiH kući iz najudaljenijih krajeva svijeta, gdje su bili zarobljeni, pa i zaboravljeni.

"Ali, ne možemo da dopustimo da neko, zauzvrat, osporava Republiku Srpsku, traži njeno ukidanje ili da traži da BiH prizna kosovsku nezavisnost. To ni do sada nismo tolerisali, a nećemo ni ubuduće", naglasio je predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.

On je rekao da su Srbija i BiH komšije, imaju bogatu trgovinsku saradnju, koja ide ka dvije milijarde evra godišnje i u kojoj Srbija ostvaruje suficit, te da tu trgovinsku saradnju treba i dalje podsticati.

"Nadam se da ćemo u novoj godini imati manje pitanja oko kojih se sukobljavamo nego onih o kojima se slažemo", naveo je Dačić.

Kada je riječ o odnosima parlamenata Srbije i Republike Srpske, Dačić je rekao da nema sumnje da će ti odnosi ostati u samom vrhu politike Beograda, i ne samo politike.

"To je mnogo više od politike, reč je o odnosima kao u jednoj kući, u kojoj treba da vlada sloga, solidarnost i stalni napredak. Ako to očuvamo, a uveren sam da hoćemo, nema te nevolje kojoj nećemo moći da se odupremo", istakao je Dačić u intervjuu za Srnu.

Očuvanje zdravlja prioritet, Srbija ima jasne ciljeve po pitanju Kosova

Kada je riječ o prioritetima Srbije u narednoj godini, Dačić je podsjetio da je, prije svega, prioritet očuvanje javnog zdravlja i naveo da se nada da se dolaskom vakcina ušlo u završnicu te borbe, te da je Srbija ekonomski spremno dočekala ovu krizu, a njeni parametri u tom pogledu su među najboljim u Evropi.

"Tako da svi očekujemo nastavak ekonomskog zamaha, koji je prisutan već godinama. To je preduslov i za odbranu naših političkih pozicija, a tu je pitanje Kosova i Metohije i dalje na prvom mestu", rekao je Dačić.

Nažalost i ne krivicom Srbije, naveo je on, ponovo se došlo u zastoj dijaloga Beograda i Prištine, zbog ko zna koje po redu političke krize u Prištini, gdje će vjerovatno ponovo na nove izbore, a to znači i prekid suštinskih razgovora dok se ne izabere novo rukovodstvo.

"Mi smo spremni, imamo jasne ciljeve i jasnu politiku, tako da možemo da obnovimo razgovore u bilo kom trenutku. Da zavisi samo od nas, dijalog bi drugačije izgledao", rekao je Dačić.