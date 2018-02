Dačić: Nerealno da Beograd prihvati što su Albanci jednostrano uradili

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da nije realno ako neko misli da Srbija sada treba da prihvati ono što su jednostrano uradili Albanci, te da sporazum sa Prištinom znači da bi Beograd i Priština trebalo da regulišu međusobne odnose i da nemaju bilateralne sporove.

"Oni mogu da razmišljaju o tome kako hoće pojedinačno, ali EU kao organizacija ne može da utvrdi takav stav nikada, zato što postoji pet zemalja koje nisu priznale Kosovo", rekao je Dačić za "Glas Amerike".

Komentarišući odnose Srbije i SAD, Dačić je rekao da se Beograd trudi da na najozbiljniji način priđe najvažnijim nosiocima američke zvanične državne politike.

"To su predsednik Tramp, potpredsednik Pens, Tilerson, kako bismo videli da li postoji razumevanje za srpske argumente", rekao je on.

On smatra da postoji spremnost da se saslušaju argumenti i prijedlozi Srbije, te da se određene stvari koje su zajednički interes mogu rješavati.

"To su bezbednost, stabilnost, mir u regionu. To se ne može ostvariti bez dogovora sa srpskim narodom kao najvećim narodom u regionu. Da bi do toga došlo mora da se pronađe neki zajednički, ja to zovem minimumom zajedničkog interesa, ne moramo maksimum, da dođemo do minimuma", rekao je Dačić.

Dačić je podsjetio da se 28. jula navršava 100 godina od kada se srpska zastava zavijorila na Bijeloj kući, te da je američki predsjednik Vudro Vilson to uradio u čast srpskih vojnika koji su poginuli kao žrtve u Prvom svjetskom ratu.