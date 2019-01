Dačić: Nije samo Palau, još zemalja će povući priznanje KiM

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić nije htio ni da potvrdi ni da demantuje da će ostrvska Republika Palau povući priznanje Kosova, što je juče objavio prištinski list "Klan Kosova".

"Imamo zanimljivu pojavu da kosovski mediji sami objavljuju i najavljuju ko će povući priznanje, što se kosi sa tim da su govorili da lažemo. Ministarstvo spoljnih poslova takozvanog Kosova je demantovalo to, ali to nije smetalo (Bedžetu) Pacoliju da juče pošalje pismo predsedniku Palaua, u kom izražava čuđenje što će se to desiti", rekao Dačić za "RTS".

Dačić je ponovio da će u ponedjeljak, 21. januara, zvanično saopštiti koja zemlja povlači priznanje i da će predstavnik te zemlje doći sam u Beograd i predstaviti notu.

"Rekao sam da ću u ponedeljak obznaniti, neću pre vremena, ali uveren sam da će 13. zemlja povući priznanje. Neka u Prištini još razmišljaju, nije samo Palau, biće ih još", poručio je Dačić.