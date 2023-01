Dačić: Niko u Srbiji neće prihvatiti nezavisnost samoproglašenog Kosova

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je rekao višem savjetniku u Stejt deparmentu Dereku Šoleu da nema toga u Srbiji ko će prihvatiti nezavisnost samoproglašenog Kosova, kao i da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ključni garant mira i stabilnosti u regionu, Srbiji i na KiM.

Dačić je za televiziju Prva rekao da je istakao i da je Srbija spremna za dijalog, ali da se jasno zna šta su crvene linije.

Objasnio je da su te linije da nema iznova pregovaranja o Zajednici srpskih opština, da Srbija nije voljna ni direktno ni indikrektno da prizna nezavisnost tzv. Kosova i da Srbija neće dozvoliti pogrom Srba na KiM, a da je obaveza Kfora da garantuje bezbjednost.

Dačić je istakao značaj uspostavljanja redovnih kontakata sa Šoleom jer je bitno da on govori korektne i pozitivne stvari o Srbiji.

Naveo je da se Šole juče pojedinačno sastao sa predsjednikom, premijerkom i ministrom odbrane Srbije, te da on nije prisustvovao tim sastancima.

"Pozitivno je kada čujete od visokog zvaničnika SAD da je ZSO obaveza Prištine", rekao je on.

Na pitanje da li SAD mogu da sruše vladu premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija Dačić je odgovorio pitanjem: "A šta Amerikanci ne mogu?".

Ocijenio je da SAD žele da se formira ZSO, po onome što govore.

"Ako zapad želi da utiče na Prištinu, ima mehanizme. Oni su Prištinu i stvorili", rekao je on.

Ponovio je da tzv. Kosovo nije međunarodno priznata država, te da se sa novih devet povlačenja priznanja broj država koji ih priznaju kao nezavisno sveo na 84 od 194 članice UN.

"To je realno daleko da postanu država. Prije naše akcije bilo je više od 110 zemalja koje su priznavale tzv. Kosovo. Srbija je faktor sa kojim mora da se razgovara o političkom rješenju. Hoće li Priština to sprovoditi, o tome mora da brine međunarodna zajednica", rekao je on.

Govoreći o francusko - njemačkom prijedlogu Dačić je istakao značaj apsolutnog jedinstva srpske strane i iste argumentacije i pristupa.

"Nema novih pregovora o dogovorenom, odnosno o ZSO. Nema priznavanja tzv. Kosova. Ni saglasnosti za članstvo u UN. Mora biti garantovana bezbjednost Srba na KiM", ponovio je on.

Dačić je ocijenio da je Kurti "palikuća Balkana" i glavna smetnja regionalnom miru i stabilnosti.

"Svi su toga svjesni. Dok je vremena treba uticati na njega. Hoćemo da nastavimo dijalog o svakom modalitetu, da pričamo i kad nam se ne sviđa, ali tačno se zna šta možemo a šta ne, nećemo nikoga da lažemo", zaključio je Dačić.