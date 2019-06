Dačić: Nisam od onih koji će da okrenu drugi obraz

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić kaže da će uvijek reagovati kada neko izgovara laži pred međunarodnom zajednicom, kao što je to uradila diplomatska predstavnica Prištine u Njujorku Vljora Čitaku da je u slučaju Srbije i Kosova riječ o dekolonizaciji.

Kako je rekao, mnogi mu zamjeraju način na koji je reagovao na njeno izlaganje, da se nije ponio diplomatski, a Dačić na to odgovara da se "sa diplomtama postupa diplomatski".

"Ako neko izgovara laži... ja nisam od onih koji će da okrene drugi obraz. Kada neko tebe kamenom, a ti njega cvetom... Ne, može cvetom, ali sa saksijom", rekao je Dačić za TV Pink.

Spreman je, kako kaže, da ukoliko je uradio nešto loše snosi posljedice. Dodaje da u Njujork na sjednicu SB UN nije otišao da se provodi, već da brani interese Srbije.

"Neću da dozvolim da se smatra da evropski i svetski Srbin treba da podrazumeva da budeš antisrbin. Ne smemo da dozvolimo da to bude glavni moto političke i društvene scene", naglasio je Dačić.

Dodaje da stalne članice Saveta Bezbednosti UN nisu najbolje upoznate sa situacijom, te da poslije takvog izlaganja Čitaku mogu da pomisle da su Srbi kolonizatori, da su došli ko zna odakle i na prostoru KiM zatekli Albance, maltretirali ih i kolonizovali, te da su se oni sada oslobodili.

"Rekao sam, pokažite mi neki spomenik albanski iz 12, 13, 14. veka, kao što su srpski spomenici i manastiri", naglasio je Dačić.

Priština, kako kaže, pred međunarodnom zajednicom stalno potencira da se dogodio genocid nad albanskim stanovništvom i dodaje da bi u tom slučaju nakon sukoba trebalo da bude manje Albanaca, a da je slika drugačija jer na prostoru KiM ima mnogo manje Srba.

"Dok sam govorio u SB UN da je na KiM bilo više od 400 naseljenih mesta gde su živeli Srbi i da Srba više nema u 311 mesta, Čitaku se na to smejala, a zajedno sa njom i Englezi. Kada govorim o etničkom čišćenju i zločinima nad Srbima oni se smeju", istakao je Dačić.

Neizvjestan Samit u Parizu, Priština da ukine takse

Cilj najavljenog samita u Parizu je da se otklone prepreke za dijalog između Beograda i Prištine i on će biti održan ako ima šanse da se dođe do pozitivnog ishoda, a do toga može doći samo ako Priština ukine takse.

"Neizvesno je da li će ga biti, jer sastanak formalno nije sazvan, a biće ga ako ima nade da se dođe do pozitivnog ishoda, a mi s druge strane imamo čvrst stav da do toga ne može doći dok se takse ne ukinu i ne možemo da nastavimo dijalog dok su takse na snazi", rekao je Dačić.

Cilj sastanka je "da se otklone prepreke za dijalog, da mu se da veštačko disanje, i on reanimira".

Dacić je naveo da je sastanak u Berlinu bio sazvan da bi se izvršio Pritisak na Prištinu da se ukinu takse i tako pripremi samit u Parizu najavljen za 1 jul.