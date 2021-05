Dačić: Non-pejperi predstavljaju ispipavanje pulsa

BEOGRAD - Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da su se, iako je Srbija još prije sedam godina rekla da neće da prizna Kosovo, u nedavnim "non pejperima" pojavile dvije dobre stvari za Srbiju - govori se o autonomiji Srba na sjeveru Kosova i Metohije i prvi put o mogućnosti neke vrste ujedinjenja Republike Srpske i Srbije.

"Za Srbiju su dobre dve stvari koje su se pojavile u 'non pejperima' objavljenim proteklih dana - to što se govori o autonomiji Kosova i Metohije koju ranije nisu hteli ni da pomenu jer nisu hteli Republiku Srpsku na Kosovu, kao i to što se prvi put u nekom papiru, iako nezvaničnom, govori o mogućnosti neke vrste ujedinjenja Srpske i Srbije", rekao je Dačić sinoć za TV "Pink".

Dačić je za "non pejper", koji je objavila prištinska "Koha ditore", rekao da je taj dokument bolji od plana Martija Ahtisarija, ali je naglasio da on nije na nivou zahtjeva i očekivanja Beograda.

"Ta autonomija nije razrađena, ne zna se da li se završava pravom na samoopredeljenje", rekao je Dačić i istakao da je loša stvar u dokumentu to što se podrazumijeva poštovanje teritorijalnog integriteta, ali da je i to bolji prijedlog u odnosu na neke ranije date.

On smatra da ovi "non pejperi" predstavljaju ispipavanje pulsa, da se u tim dokumentima ne govori samo o Republici Srpskoj, nego o mirnom rastakanju BiH, te ocijenio da "neko već uviđa neke realnosti koje postoje u regionu".

Dačić je podsjetio da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da Srbiji "ne pada na pamet da mijenja princip", kao i da je Beograd još prije sedam, osam godina, kada je počeo dijalog, rekao da neće priznati Kosovo.

"Hoćemo kompromis, dajte neka rešenja. Oni misle da ćemo mi na silu da priznamo Kosovo. Taj put je loš, ali mi ćemo svaki put da pričamo - dijalog, dijalog", rekao je Dačić.

On je istakao da Srbija neće nikada da prekida dijalog, jer joj je interes mir i stabilnost da bi mogla da nastavi ekonomski put.

Komentarišući spremnost ministra odbrane Hrvatske da vlastima u Prištini pomogne u namjeri da transformiše bezbjednosne snage u vojsku, Dačić je nazvao Hrvate i Albance "braćom po oružju", ističući da su ratovali na istoj stranu u Prvom i Drugom svjetskom ratu, protiv Amerike, Velike Britanije, Francuske, što im nije mnogo uzeto za zlo.

On je ocijenio da dugi niz decenija postoji koalicija između hrvatskih i albanskih separatista iz bivše Jugoslavije, kao i da su mnogi albanski političari i separatisti bili u hrvatskoj vojsci, posebno Agim Čeku, a u Drugom svjetskom ratu albanski režim i hrvatski režim bili su u službi nacističke NJemačke.