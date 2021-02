Dačić: Od Vučića da ne traže da prizna Kosovo

BEOGRAD - Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je povodom najava da bi Vašington i Brisel mogli da dostave Beogradu "non-pejper", neformalni dokument sa zahtjevom da prizna Kosovo, da s tim papirom ne treba da dolaze kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Pominje se da se spreman neki 'non-pejper' da se nametne priznanje (Kosova). Sa tim papirom ne treba da dolaze kod Vučića, nema potrebe da neko gubi vreme na tim stvarima. Sto puta smo rekli da želimo dijalog i kompromis, ali to ne podrazumeva priznanje (Kosova)", rekao je Dačić.

On je dodao da albanska strana očekuje da Srbiju "ponovo bombarduju da bi to potpisala", a svima je jasno da je to nemoguće i da se situacija promijenila.

Dačić je naveo da Srbija nije ista kao prije 10 godina, a i da Priština više nigdje ne može da uđe u neku međunarodnu organizaciju, te naveo da danas u Generalnoj skupštini UN ima više zemalja koje ne priznaju Kosovo.

"To je dovoljno da ne mogu da rade šta hoće", rekao je Dačić za TV "Prva".

On je naveo da, nakon dolaska administracije DŽozefa Bajdena na vlast u SAD, neki očekuju da će se sve vratiti na "fabrička podešavanja", jer je to administracija koja je dovela do nezavisnosti Kosova.

Dačić je rekao da se Srbija pokazala kao konstruktivan i pouzdan partner, koji ispunjava obaveze, a Priština je pokazala neozbiljnost i odsustvo želje da dođe do bilo kakvog dogovora.

Komentarišući u medijima najavljene za iduću semicu posjete predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka i američkog zvaničnika Metjua Palmera, Dačić je ocijenio da se u Beogradu uvijek postavi pitanje "a šta su sada smislili, imaju li neke nove formulacije"?

Pojedini mediji preneli su juče da Brisel i Vašington u koordinaciji pripremaju "non-pejper" u kome će od državnog vrha Srbije tražiti da se obaveže da prizna Kosovo, ali i da preispita odnose sa Rusijom i Kinom.

Ta pisanja su iz u EU ocijenili kao "neosnovane spekulacije".