Dačić: Odlazak Haradinaja u Hag pretvoren u političku farsu

BEOGRAD - Odlazak Ramuša Haradinaja u Hag, na saslušanje pred Specijalnim tužilaštvom u svojstvu osumnjičenog, pretvoren je u političku farsu, jer je bilo jasno da će otići na nekoliko sati i da neće biti zadržan, kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić.

On je za TV Pink rekao da Haradinaj nije morao da podnese ostavku na mjesto premijera, jer on nema namjeru da se povlači iz politike, što potvrđuje, kako navodi, već zakazana sjednica vlade u tehničkom mandatu.

Dačić kaže da niko ne zna koliko je Specijalni sud u Hagu daleko od prvih optužnica, jer Srbija nema uvid šta se dešava u predistražnom i istražnom postupku.

"Da li će protiv Haradinaja, ali i drugih prištinskih lidera, biti podignute optužnice ostaje da se vidi. Nismo optimisti. Imamo neprijatna iskustva sa nekim drugim tribunalima u Hagu, kao što je bio Tribunal za zločine na prostoru bivše Jugoslavije", naglasio je Dačić.

Navodi da će Beograd sarađivati sa sudom i da će proslijediti sve dokazne materijale koje poseduje.

Podseća da je prištinsko rukovodstvo proizašlo iz OVK, da od dokaza zavisi da li će i protiv koga biti podignuta optužnica.

"Koliko je sačuvano svedoka, koliko ima dokaznog materijala i da li je to dovoljno za tužioca i sud, to ćemo videti u narednom periodu", rekao je on.

Navodi da je pitanje i za međunarodnu zajednicu kako su zaštićeni svjedoci u postupcima koji su ranije vođeni protiv Haradinaja ubijani i na prostoru EU.

"Haradinaj je ovo iskoristio da upiše sebi još jedan plus, kako je on patriota koji se bori za interese Kosova", zaključio je srpski ministar.