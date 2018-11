Dačić: Olovka nije oruđe kojim se Haradinaj najbolje služi

Komentarišući autorski tekst Ramuša Haradinaja u "Vašington postu", Dačić kaže da mu je to neko napisao jer olovka nije njegovo oružje.

Podsjetimo, kosovski premijer napisao je autorski tekst objavljen u tom američkom listu, a u kom je iznio niz optužbi na račun Srbije, kaoi da predsjednik Srbije, uz podršku Rusije, nudi Kosovu nezavisnost u zamjenu za dio teritorije Kosova.

Na pitanje odakle Ramušu Haradinaju takva tvrdnja, ministar spoljnih poslova Srbije kaže da je, pre svega, veliko iznenađenje to što je uopšte i objavio tekst, jer "olovka nije oruđe kojim se on služi. To mu je neko napisao", kazao je Dačić za Vesti TV Prva.

"On je vodio OVK i ubijao ljude, na slobodi je zbog nedostatka živih svedoka koje je u međuvremenu pobio. Sad izmišlja razloge da pravda situaciju u kojoj se nalazi a to je da su upali u živi pesak i što više vreme teče i što više izjava daju to sve više tonu", dodao je šef srpske diplomatije.

Na pitanje da prokomentariše intervju koji je takođe za američki medij dao kosovski predsjednik Hašim Tači i koji je u njemu rekao da nema sporazuma između Srbije i Kosova bez definisanja granica, Dačić ističe da kod nas postoji jedna dilema - da li su Tači i Haradinaj zaista u sukobu ili je to jedna igra.

"Ima informacija da su (Tačijevi) ubedili Haradinaja da uvede takse od 100 odsto, a on je navodno hteo samo 30 odsto", kazao je Dačić i ponovio da Srbija ne želi da zaoštrava situaciju.

Govoreći o današnjem sastanku predstavnika Srpske liste i predsjednika Srbije, ali i o tome koji su sljedeći potezi Srbije, Dačić kaže:

"Čekamo da vidimo koliko će ova terapija trajati...Dijagnoza je teška, za toliko treba lek da deluje. Teško da će oni tako lako i promeniti odluku. Oni su u stvari stavili nogu u vrata s željom da zauzmu novi politički prostor - evo odavde da krenemo, od sada su takse 100 odsto", kaže ministar spoljnih poslova Srbije.

To su se blefovi i to im neće proći, kaže Dačić i ističe: "Ako ne mogu da disciplinuju Prištinu, o čemu onda da pričamo".

(b92)