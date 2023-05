Dačić: Osvijestiti mlade da život nije video igrica

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da mladi, poslije zločina u beogradskoj osnovnoj školi i poruka podrške na društvenim mrežama maloljetniku koji je pucao, moraju shvatiti da život nije video igrica.

"U video igrici imate pravo da krenete iz početka. Ono što se dešava nije stvarnost", rekao je Dačić reagujući na afirmativne i poruke podrške na društvenim mrežama maloljetnom K.K. koji je juče ubio osam školskih drugara i radnika obezbjeđenja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru.

Dačić je istakao da poslije ovoga ništa neće biti kao prije, ni u tim porodicama, ni u društvu.

On je naveo da se poslije tragedije u beogradskoj osnovnoj školi nameće pitanje da li će to neko kopirati, pokušati da ponovi i kako to spriječiti, te da je neophodno rasvijetliti sve činjenice i okolnosti koje su dovele do zločina.

Dačić je ispričao da je privatno bio u Kliničkom centru Srbije kada su počeli dolaziti roditelji tražeći svoju djecu i da ne može ni da zamisli njihovi patnju.

"Video sam ih kako unezvereno trče, a poslali su dete u školu i eto to se desilo, ne iz spoljnog sveta, nego je to učinio školski drug", rekao je Dačić za televiziju "Hepi".

On je rekao da ovu tragediju ne treba politizovati i licitirati ostavkom ministra prosvjete Branka Ružića.

"Politizacija ničemu ne vodi, šta ako Ružić da ostavku? Ovde je reč o jednoj objektivnoj odgovornosti. Društvene mreže, internet, razna ostvarenja su teme kojim društvo mora da se bavi ozbiljno i trajno, a ne samo u narednih deset godina", rekao je on.

Osam učenika i radnik obezbjeđenja stradali su u pucnjavi u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, a ranjeno je šest đaka i nastavnica.

Tinejdžer koji je počinio zločin čiji su inicijali K.K. uhapšen je i predat nadležnim službama za maloljetnike.