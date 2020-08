Dačić: Pitanje statusa treba da brine Prištinu, a ne nas

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je danas da Beograd ne bi trebalo da iznenađuje ili da brine ako se pominje pitanje statusa Kosova, već Prištinu koja u Vašingtonu nikada nije govorila na tu temu i vjerovala je da je to završena priča.

"Kao i neki analitičari, smatram da ne treba da nas iznenađuje da se postavlja pitanje statusa Kosova, to bi trebalo da brine samo Prištinu jer oni do danas u Vašingtonu nisu nikada pričali o statusu i mislili su da je to rešeno i završeno", rekao je Dačić i podsjetio na činjenicu da oni "sada mogu do 91 da nabroje zemlje koje ih priznaju, a treba im 97".

To je, kako kaže, velika pobjeda Srbije i zato "ne treba da se plašimo uopšte i ako bude pritisaka i ako bude pitanja statusa, tim pre što će predsednik Aleksandar Vučić uraditi samo ono što je u najboljem interesu za Srbiju i srpski narod".

"Budite optimistični, situacija nije tragična, nije samo što nismo prihvatili kapitulaciju i priznanje, već, naprotiv, Srbija nikada nije bila jača nego sada u svim tim razgovorima", poručio je ministar i dodao da ipak ne zna koliko će se u Vašingtonu daleko otići i koliko će Evropa dopustiti, ne zbog Srbije i SAD, već zbog uticaja na Prištinu, a i zato što neće da pomaže predsjedniku Donaldu Trampu.

Kada je riječ o ekonomskom paketu koji se pominje u vezi s razgovorom u Vašingtonu, Dačić kaže da je specijalni predstavnik predsjednika SAD za Kosovo Ričard Grenel zaljubljenik u ekonomiju i misli da će ekonomija riješiti sve druga pitanja, a čime nisu baš svi oduševljeni.

Sama tema sastanka 4. septembra u Vašingtonu je ekonomska, ali ne znači da se nekome neće javiti neke druge ideje, jer, kako dodaje, treba imati u vidu da je kampanja i da kandidati rade samo ono što njima odgovora.

Dodao je i da je veliko pitanje da li Trampu odgovora da se kaže da će uložiti 40 milijardi dolara u taj region i da li birači žele da čuju tako nešto.

I Dačić je rekao da bi predsjednik SAD Donald Tramp mogao da se pojavi na sastanku ako se dogodi pomak koji predstavlja neki politički okvir za rješenje problema. Dodao je da bi, da je na Trampovom mjestu, govorio da Srbi mogu da mu pomognu da pobijedi na izborima.