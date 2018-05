Dačić Plenkoviću: Nismo isti-mi nismo bili na strani Hitlera

BEOGRAD - Ovo što Hrvatska radi danas je glupost, izjavio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić, u odgovoru hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću, i poručio da je tačno da nismo jednaki, jer Srbija nije bila na strani Hitlera i nije vršila Holokaust nad Jevrejima.

"Nismo isti, jer mislimo da je ovo što Hrvatska radi čista glupost, i da je bolje da se bavimo razvojem naših odnosa nego da vodimo diplomatski rat. I Plenković sve to zna, ali misli da mu to donosi političke poene. I to je žalosno", naveo je Dačić u izjavi za regionalnu N1 tv.



U odgovoru Plenkoviću, koji je ranije danas rekao da “nije dobro koristiti rијeč rat” ni u diplomatskom ili drugom smislu, te da “nismo isti, nismo bili i u budućnosti nećemo biti isti”, Dačić je precizirao da je u prethodnoj poruci Hrvatskoj govorio o diplomatskom ratu.



"Tačno je da nismo jednaki, mi nismo bili na strani Hitlera, nismo vršili Holokaust nad Jevrejima i Hrvatima, nismo terali Hrvate da nose obeležja kao što su Srbi i Jevreji morali da nose za vreme Drugog svetskog rata, Jevreji žute, a Srbi plave trake", naveo je Dačić, koji se nalazi u posјeti Indiji.



Šef srpske dilomatije odgovorio je Plenkoviću i da nismo isti, jer “Srbija ne negira zločine, nego ih kažnjava”.