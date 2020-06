Dačić: Podgorica radi na svoju štetu

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Crna Gora, koja je dozvolila ulazak i državljanima Konga u kojoj je ebola i stanovnicima samoproglašenog Kosova, ali ne i građanima Srbije poručila ko je nepoželjan, ali da je to na njenu štetu.

"Iz aviona se vidi da to rade na sopstvenu štetu. Ako misle da ćemo zbog toga da se brinemo, evo ja sam bio u Grčkoj, gde nas čekaju otvorenih ruku, 15. juna otvaraju granice. Bugarska takođe, Mađarska, BiH", rekao je Dačić za Televiziju "Prva".

On je konstatovao da iza svega stoje oni koji žele da se zaoštri situacija sa Srbijom zato što im je to politički interes i jedini način da opstanu na vlasti.

"Milo Đukanović je procenio da može da računa na 'antisrbe' i da su mu sad za to potrebni dokazi, a takva računica ide Crnoj Gori na štetu", kategoričan je Dačić.

Prema njegovim riječima, državljanima Srbije će 99 odsto biti omogućeno da putuju u EU s tim što će svaka zemlja pojedinačno imati pravo da o tome odluči.

On je naveo i da je Sjeverna Makedonija zainteresovana da ukine mjere i moguće je da će to biti do kraja juna što je važno za putovanje u Grčku.

Govorći o Kosmetu, Dačić je ocijenio da je Srbija o tom pitanju u najboljem položaju od 2008. godine, kada je proglašena nezavisnost Kosova.

On je podsjetio da je 18 zemalja povuklo priznanje Kosova i da sada Albanci moraju da razgovaraju sa Beogradom.