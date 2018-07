Dačić: Posjeta Vučića Francuskoj značajna za dijalog

BEOGRAD - Posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Francuskoj i afirmativan stav francuskog predsjednika Emanuela Markona pojačava poziciju Srbije u dijalogu Beograda i Prištine, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

"Rezultati i poruka ovog sastanka u Parizu su veoma dobri i to pokazuje da Francuska ima razumijevanje za srpske stavove , što je veoma značajno za nastavak dijaloga", rekao je Dačić za Prvu.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas će se sastati sa kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem u novoj rundi razgovora o sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.

"Svakako da je za Srbiju veoma važno da ima što jaču međunarodnu poziciju i u tom smislu pozicija Srbije se promijenila značajno u ovih šest godina. Srbija je postala pouzdan i kredibilan partner koji ne iznenađuje svojim potezima naše partnere bilo na zapadu bilo na istoku. Posvećni smo dijalogu i mirnom rješenju problema u regionu", rekao je Dačić.

Ističe da u tom smislu može samo da bude pozitivan efekat ovih posjeta i ponovnog zbiližavanja sa Francuskom, kao što je bio i pozitivan efekat uspostavljanja pozitivnih odnosa sa Njemačkom.

Na pitanje kako vidi to što prištinska delegacija "dolazi u jakom sastavu - Tači, Haradinaj i Veselji", Dačić ističe da to govori da oni jedni drugom ne vjeruju, pa moraju svi zajedno da dođu upravo na zahtjev Brisela.

"Kada jedan ne dođe onda opstruira ono što je drugi dogovorio. Često se koristi taj alibi, pa Tači kaže - ja bih ali se buni Haradinaj i Veselji i slično".

Dačić navodi da je prištinska strana glavni protivnik bilo kojih kompromisnih rješenja.

Na pitanje da li je on njoj sada pripremio neki poklon, Dačić je rekao da još razmišlja o tome, ali da je sigurno to će Zaharova dolaskom u Srbiju na sabor trubača potvrdiliti još jednom da se zalaže za dobre odnose sa Srbijom.

Dačić očekuje da će je narod u Guči sa oduševljenjem dočekati.

"Predstoji rad sa pojednim zemljama koje su nam bile tradicionalni partneri vijekovima unazad, kao sa SAD. Cilj treba da bude uspostavljanje kontakta i ovakvog nacicna komunikacije sa novom američkom administracijom i predsjednikom Trampa, sekretara Pompeom i potpedsjednikom Pensom", rekao je Dačić.

Kako je rekao, treba naći zajendički interes kako bi svi bili spremni da podrže našu ideju da bi se došlo do kompromisnog rješenja za najveći problem u regionu, a to je pitanje KiM.

Na pitanje da li je tačno to što prištinski mediji navode da je ministrarstvo odbrane SAD sa 10 miliona dolara pomoglo finansiranje kosovske vojske, Dačić je rekao da na zna da li je to tačno, ali da ga ne bi iznenadilo da je to tačno, imajući u vidu istoriju njihovih odnosa.

"Sljedeće nedjelje obeležavamo 100 godina oktada se srpska zastava vijorila na Bijeloj kući odlukom tadašnjeg predsjednika Vilsona, kao znak zasluga i poštovanja prema ulozi Srbije i srpskim žrtva u Prvom svetskom ratu. Tom prilikom i premijerka Branabić će biti u Vašingtonu, kao i ja, na jednom skupu koji organizuje državni sekretar Pompeo i na kojoj će biti i potpredsednik Pens. Da probamo da napravimo jedan veliki iskorak dalje kako bi imali podršku za rješenje ovog pitanja", kaže Dačić.

On je rekao da Srbija neće zbog nekog evropskog puta ili ucjena koje dolaze sa te strane da napusti naše tradicionalne prijatelje i pokvario odnose sa njima.

"Tako da će se Vučić srestima sa kineskim predsjednikom preko ljeta u Kini, na tzv. kineskom Davosu. Takođe, Putin će doći u posjetu, a ja da vam kažem da je (portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova) Marija Zaharova prihvatila moj poziv i da dolazi u Guču", kaže Dačić.