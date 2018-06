Dačić: Postoji pritisak oko Kosova

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da postoji pritisak da se pitanje Kosova i Metohije što prije riješi, ali da ne misli da se piše bilo kakav pravno obavezujući sporazum o tome.

"Previše je rano. Ne nalazimo se u toj fazi. Ako neko izađe i kaže da to mora da se reši u narednih šest meseci do godinu dana, oni misle na to da mi treba da priznamo Kosovo", naveo je Dačić, prenose beogradski mediji.

Na spekulacije da bi Srbiji kroz sporazum mogla da bude ponuđena "ideja dvije Njemačke", Dačić je istakao da se ta ideja pominje, ali da je poznato da u konceptu dvije Njemačke dolazi do ujedinjenja, a ne jednostavnog priznavanja i razjedinjenja kao što, kako je rekao, oni hoće.

"Srbija u svakom slučaju želi pregovore, a, prema rečima predsednika Srbije Aleksandra Vučića, oni bi trebalo da budu zakazani do kraja meseca, i to na najvišem nivou", rekao je Dačić.

Na konstataciju novinara da izgleda kao da se vodi "specijalni rat" protiv Srbije, u koji mogu da se uklope blokade puteva, zatrovani vodovod i nestanak novinara, Dačić kaže da očigledno postoje oni koji analiziraju efekte djelovanja opozicije i da je očigledno da je neko pokušao da "iskoristi gužvu".

"Sve što smo pričali je deo slike koje građani trebaju da budu svesni. Ne treba biti paranoičan, ali da postoji nešto - sigurno postoji", rekao je Dačić.