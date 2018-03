Dačić: Poštovao bih odluku da se RS pripoji Srbiji ako bi to bila odluka svih naroda u BiH

SARAJEVO - Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić izjavio je danas, odgovarajući na pitanja novinara, kako bi poštovao odluku da se Republika Srpska pripoji Srbiji ukoliko bi to bio dogovor svih naroda u BiH.

Naglasio je kako Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH te podsjetio kako su oni garant Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"O budućnosti BiH trebaju odlučivati svi narodi, a mi ćemo poštovati njihov dogovor. Ukoliko bude postignut takav dogovor (da se RS pripoji Srbiji, op.a.), poštovaćemo ga. Mi se zalažemo za mir, dijalog i dogovor. Imamo specifične odnose s Republikom Srpskom, ali oni nisu na štetu ni drugog entiteta, drugih naroda ili BiH", kazao je Dačić komentarišući izjavu predsjednika RS Milorada Dodika kako bi se RS i sjever Kosova trebali pripojiti Srbiji.

Dačić koji je danas u Sarajevu zbog sastanka ministara vanjskih poslova Zapadnog Balkana i Ministarske konferencije Fonda za Zapadni Balkan, naglasio je da Srbija smatra da bi što brži ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju bio važan faktor stabilizacije i mira u region.

"Sastanak je svakako koristan. On je u funkciji priprema za Londonski samit. Ideja održavanja samita s najvažnijim zemljama članicama Evropske unije je dobra. Ona sama po sebi daje na znanje da je ipak realna neka evropska perspektiva. Naravno, zadovoljni smo što je Srbija u Strategiji o proširenju podcrtana, zajedno sa Crnom Gorom, kao zemlja koja može da računa na članstvo u EU negde oko 2025. godine, ali apsolutno podržavamo i sve druge na Zapadnom Balkanu na tom evropskom putu. Smatramo da bi to bilo veoma dobro i da to bio faktor stabilizacije i mira na Balkanu, kada bi došlo do brzog članstva u EU", kazao je Dačić.

Kazao je i da su na sastanku informisani da Velika Britanija izuzetno posvećeno radi na pripremi samita u Londonu, uprkos činjenici da su donijeli odluku o napuštanju Evrospke unije.

"Od samita u Londonu očekujemo da bude nastavak daljih dogovora, koji su prošle godine bili u Trstu. To znači konkretizacija i realizacija određenih projekata. Današnji sastanak je bio korektan i nije bilo nikakvih problema, osim toga što sam, kao i uvek, ukazao na to da je Evropska unija nama napisala da moramo da rešimo bilateralne sporove između naših zemalja, pa što oni nisu rešili svoje pre nego što su ušli u EU? Što se sada Hrvatska i Slovenija svađaju oko granice? Kako to nije važilo ranije, a sada će važiti za neke nove, ali dobro šta da radimo, nismo mi ti koji određujemo pravila", smatra Dačić.

Srpski ministar spoljnih poslova ocijenio je i da je Ministarski sastanak Fonda za Zapadni Balkan odlična ideja, koja je realizovana uz proteklom periodu.

"Po ugledu na inicijativu Višegradske grupe je napravljen Fond za Zapadni Balkan, gde svaka država ima određenu kvotu koju ulaže. Predložićemo da se donese odluka o dupliranju kontribucija kako bi smo imali više novca za razne projekte", istakao je Dačić.

Naglasio je da Evropska unija nikada njegovoj zemlji nije zvanično dala do znanja da je priznanje Kosova uslov za ulazak u blok. Međutim, naglasio je posvećenost Srbije da se pronađe rješenje za probleme na relaciji Beograd - Priština.

Ministarstvo inostanih poslova BiH domaćin je sastanka ministara spoljnih poslova Zapadnog Balkana (WB6). Teme ministarskog sastanka su Strategija za “vjerodostojnu perspektivu proširenja i jačanje angažmana Evropske unije sa Zapadnim Balkanom“, Implementacija rezultata Samita u Trstu i priprema za Samit o Zapadnom Balkanu u Londonu. Sastanku su prisustvovali ministri spoljnih poslova WB6 među kojima su i Ekatarina Zaharieva, zamjenica premijera i minister spoljnih poslova Republike Bugarske i Kristian Danielson, glavni direktor direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju.

(Anadolija, Klix.ba)