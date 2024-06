Dačić: Povici "Ubij Srbina" stvar mržnje prema Srbima u Hrvatskoj i Albaniji

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je danas da je skandiranje "Ubij Srbina" koje je moglo da se čuje tokom utakmice Hrvatska - Albanija na Evrospkom prvenstvu u fudbalu u Njemačkoj "stvar opšte mržnje prema Srbima koja postoji u tim zemljama".

On je dodao da je tokom utakmice bilo skandiranja i protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Kakve sad ima veze on sa tim? Igraju Hrvatska i Albanija. Skandiraju 'ubij Srbina' i o Vučiću. Prema tome, vi vidite da ih ujedinjuje mržnja prema Srbiji, mržnja prema Srbima i mržnja prema Vučiću", rekao je Dačić za Tanjug.

Istakao je da bi UEFA trebalo da kazni takvo ponašanje.

"To bi trebalo UEFA da kažnjava. Ja ne mogu da zamislim da bi neko od naših to tako nešto mogao da skandira u odnosu na neki drugi narod", rekao je on.

Dačić je naveo da je na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj prisutno oko 20 srpskih policajaca koji su u stalnom kontaktu sa njemačkom policijom, Fudbalskim savezom Srbije i reprezentacijom i naglasio da za sada nema većih problema kada je riječ o bezbednosti.

"Redovno smo u kontaktu sa njima. Oni imaju obavezu da svakog dana informišu naš štab, a u kontaktu smo i sa nemačkom policijom. Nekoliko naših ljudi je bilo zadržano posle incidenata, jer oni imaju običaj da zadrže nekoliko sati, dok ne prođe utakmica", rekao je Dačić.

