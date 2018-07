Dačić: Povlačenje priznanja smeta Zapadu

BEOGRAD - Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da je očigledno da Zapadu smeta što neke zemlje povlače priznanje nezavisnosti Kosova, te odgovara kritičarima da povlačenje priznanja nije politička predstava.

"Sad je to politička predstava kad mi radimo na tome da neko povuče priznanje, a nije politička predstava kad Albanci rade na tome, i ne samo Albanci, već i Nemci, Francuzi, Italijani, Englezi, Turci, Emirati, Saudijska Arabija, svi oni rade na tome da što više zemalja prizna Kosovo, a mi kad to radimo to je nešto nevažno", rekao je Dačić gostujući na Hepi televiziji.

Na opasku novinara da je predsjednik Francuske Emanuel Makron rekao da Srbiju treba kazniti, jer insistira kod mnogih zemalja da povuku priznanje KiM, Dačić konstatuje da povlačenje priznanja očigledno smeta Zapadu.

"Ne znam za Makrona, nisam video da je to rekao, ali to je nešto što veoma smeta Zapadu, jer im ruši predstavu da je stvar već završena. Kažu da je to sve već završeno 1999. i 2008. I sad ovo što mi radimo nije moderno, mi sad treba jednostavno da prihvatimo to što je bilo", ocijenio je srpski ministar spoljnih poslova.

Primjetio je i da stalno ima pokušaja da se format dijaloga promijeni.

"Videli ste Haradinaja koji kaže da treba obavezno Amerikanci da uđu u pregovore. Bio sam u poseti Rusiji i sastao se sa ministrom Lavrovim i on je ponovio da ako hoćemo i tražimo, i da ako se bude menjao format, da će Rusija učestvovati u dijalogu", istakao je Dačić.

Neke zemlje članice EU nisu zadovoljne angažmanom Federike Mogerini i brzinom rješavanja tog pitanja, kaže on i dodaje da Mogerini dolazi da razgovara u Beograd, Prištinu, Vašington, Pariz, London, Berlin, te da će njeno modeliranje dijaloga svakako pomoći.

"Situacija na međunarodnoj sceni je haotična. Imate situaciju da SAD ulaze u konflikte sa EU gde imaju različite stavove, sa Severnom Korejom se relativno normalizuju odnosi, 16. jula se sastaju Putin i Tramp i tu se može očekivati da se ode korak dalje", rekao je Dačić.

Navodi da je u Njemačkoj aktuelno pitanje opstanka vlade Angele Merkel, u Italiji se formira nova vlada, predsjednik Makron se pozicionira kao kontrateža Njemačkoj, Velika Britanija izlazi iz EU...

"Komplikovano je i ne razumem zašto je neko protiv toga da mi razgovaramo sa različitim zemljama o njihovom pogledu po pitanju Kosova. Srbija ne radi ništa čime narušava pregovarački proces, to je pitanje naših bilateralnih odnosa sa tim zemljama i postoji veliki broj zemalja koje kada sagledaju sve probleme koje iz toga proističu dođu do toga da se nekada to može i njima desiti", naglašava Dačić.

Kako kaže, zemlje "trećeg svijeta" sada zovu Srbiju, jer ona osnažuje svoju spoljnopolitičku poziciju i predstavlja most i sponu između nekih koji do tada nisu imali nikakve odnose.

"Određenim zemljama Afrike je ideal da dodu do Lavrova. A mene kad vidi i čuje Lavrov, pita me da li sam u Africi", kaže srpski šef diplomatije.

Komentarišući izjavu Bedžeta Pacolija da će Liberija otvoriti ambasadu u Prištini, Dačić je rekao:

"Pacoli koji prati šta mi radimo je odmah otišao u Liberiju posle povlačenja priznanja, a niko deset godina sa Kosova nije bio tamo. I onda je Pacoli rekao da će Liberija otvoriti ambasadu u Prištini, a Liberija nema ambasadu u Rusiji, a komoli da će otvoriti na Kosovu. Veću laž nisam čuo".

Naveo je i da je članstvo Kosova u Svjetskoj carinskoj organizaciji bilo bazirano na glasanju i na odluci depozitara.

"Belgija je bila depozitar i ona je prihvatila Kosovo. Mi smo osporili, jer ne može neko da bude član ko nije država. Uspeli smo da zamrznemo prijem dok se grupa koja treba da ispita situaciju ne oglasi", naveo je.

Povodom posjete državnog sekretara Svete Stolice Pjetra Parolina u subotu rekao je da su odnosi Srbije sa Vatikanom veoma važni, kao i da je važno što Vatikan ne priznaje Kosovo.

"Kardinalu Parolinu sam dao sve podatke, od slika uništenih manastira, kao i podatke koje su države priznale Kosovo, a koje ne. Kardinala Parolina sam pozvao kada sam bio u poseti Vatikanu i veoma sam zahvalan što je bio", rekao je Dačić.

Međutim, kako je rekao, Srbija je još daleko od posjete Pape, ali bi, smatra, Srbija trebalo da organizuje sastanak s njim, "jer je on na njihovoj strani.

"Mislim da sa predstavnicima naše crkve treba razložno i racionalno da razmotrimo ovo pitanje. Papa će sigurno posetiti region, štetno je da ode na Kosovo, a da ne dođe u Srbiju. Ne želim da ulazim u to, ja gledam državne interese, a crkvena politika je odvojena", rekao je Dačić.

Ministar je na konstataciju novinara da je ranije izjavio da je potrebno pet miliona dolara za lobiranje da Srbija dođe do Trampa, te da postoje poruke iz Amerike da je do Trampa najlakše doći preko državnog sekretara Majka Pompea, rekao da sa Amerikom treba razgovarati kako bi se našlo pozitivno rješenje za sve u regionu.

"To je rešenje koje bi moglo da okrene agendu, da ne bude samo negativna agenda nego i da pričamo o nečemu pozitivnom. Zato i kad govorimo o Americi, ne treba da se mnogo raspravljamo da li je potrebno imati neke lobiste ili ne. To je neophodno zato što tako u Americi stvari funkcionišu", ocijenio je Dačić i dodao da su u Americi stvari prilično jednostavne, te da postoji institucionalizovano i legalizovano lobiranje.