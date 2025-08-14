Dačić: Povređeno najmanje pet policajaca, uhapšeno najmanje 14 lica

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se večeras novinarima u Palati Srbija, a u vezi sa incidentima koji su večeras zabilježeni na ulicama Beograda, Novog Sada, Pančeva i drugih gradova u Srbiji.

Dačić je rekao da je večeras došlo do drastičnog i masovnog narušavanja javnog reda i mira dodajući da su večeras napadnuti objekti i demolirani.

"Iako su ovih dana neki opravdanje nalazili u tome da su suočeni sa pristalicama svojih političkih protivnika, večeras je bilo potpuno jasno da nigde nije bilo pristalica SNS i neke druge stranke iz vladajuće koalicije, već su bili napadnuti objekti i policija i to brutalno", rekao je Dačić.

Ministar je rekao da je policija večeras isključivo branila javni red i mir, i odbijala napade od sebe.

"Drastični incidenti su se dogodili u Novom SAdu gde je došlo do demoliranja i paljenja prostorija SNS iako unutra nije bilo pristalica stranke koji ne misle kao blokaderi", rekao je Dačić.

On je rekao da je i večeras, kao i sinoć, došlo do napada na policiju.

Dačić je rekao da je osim Novog Sada i u Beogradu, u okolini zgrade Vlade došlo do napada na policiju, kao i na Novom Beogradu, kod sjedišta SNS-a.

"Moglo je da se vidi ko izaziva nerede, moglo je da se vidi da nije bilo brutalnosti policije i da policija nije izazvala bilo kakve incidente", rekao je Dačić i dodao da je u toku uspostavljanje javnog reda i mira u Beogradu.

Ministar je rekao da je u neredima povrijeđeno najmanje pet policajaca, dok je privedeno najmanje 14 lica.

"Biće identifikovani svi koji su kršili zakon", rekao je Dačić, prenosi Tanjug.

Ministar je pozvao građane da se raziđu sa ulica.

Dačić je rekao da će policija upotrijebiti sva zakonski dozvoljena sredstva da se brani.

"Gurali su kontejnere na policiju... u Beogradu su tri policajca povređena, u Pančevu dva", rekao je Dačić dodajući da će svi koji su napali policiju i počinili krivična djela biti procesuirani.

Dačić je rekao da ovo nije samo napad na policiju, nego napad na državu.

"Ti ljudi su branili svoju zemlju, oni ovakav napad i odnos nisu zaslužili. Pozivam sve da osude ovakve napade", rekao je ministar policije.

Ministar je rekao da je procijenjeno da je bilo oko 3.000 demonstranata u Beogradu, još nekoliko hiljada u gradovima širom Srbije.