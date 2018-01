Dačić: Priče da je 2018. prelomna za Kosovo - bajke

NOVI SAD - Prvi potpredsjednik vlade i šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavio je da ostaje pri stavu da ocjene visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbednost Feredike Mogerini i evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana da je 2018. godina prelomna za budućnost Kosova "predstavljaju bajke".

On je gostujući na Radio-televiziji Vojvodine kazao da bi bilo odlično kada bi se došlo do trajnog rješenja, ali da je to trenutno nerealno.

"Moj skepticizam se zasniva na realnosti, a to znači da kada neko govori kako treba da dođe do rešenja za Kosovo, oni na Zapadu uglavnom misle da mi treba da prihvatimo jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Ako je to očekivanje od 2018. godine, ja sa potpunom sigurnošću mogu da kažem da su to bajke", naglasio je Dačić.

Na pitanje da li je očekivanje evropskih funkcionera od 2018. godine zapravo stolica za Kosovo u Ujedinjenim nacijama, Dačić je kazao da takvu odluku trenutno može da donese samo Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, te da će Kina i Rusija u tom telu sigurno poštovati odluku Srbije.

"Njih interesuje samo da mi priznamo međunarodni subjektivitet Kosova. Mi hoćemo trajno rešenje, a to što neko govori da treba da priznamo nezavisnost Kosova i da im damo stolicu u Ujedinjenim nacijama, to je apsolutno neprihvatljivo. To je zvaničan stav Vlade Srbije i to govorim kao Ivica Dačić, predsednik jedne od vladajućih stranaka i ministar spoljnih poslova i siguran sam da je to stav i predsednika Aleksandra Vučića", kazao je šef srpske diplomatije.

On je rekao da situacija u kojoj bi Srbija prihvatila da Kosovo dobije stolicu u UN i sugerisala Rusiji da glasa za takav prijedlog, predstavlja ne samo bajku, već i fatamorganu.

Ukoliko bi Srbija dobila nešto zauzvrat, kako kaže Dačić, moglo bi se razgovarati o mnogim varijantama, ali to bi iziskivalo trajno rješenje koje bi dobilo saglasnost Beograda i Prištine.

"Mi želimo da se to pitanje reši što pre, jer pitanje je koliko srpski interesi mogu da budu jači sa protokom vremena. Ali ako druga strana misli da mi treba da priznamo nezavisnost Kosova i da se tako dodvorimo i postanemo deo Evropske unije, ja takav rasplet ne vidim kao neki izlaz", poručio je Dačić.

On je napomenuo da ni Evropska unija nema jedinstven stav po pitanju kosovske nezavisnosti.

Komentarišući izjavu francuskog ambasadora u Srbiji Frederika Mondolonija po kojoj bez sporazuma Beograda i Prištine nema integracija naše zemlje u EU, Dačić je kazao da je Srbija i te kako za donošenje takvog akta, ali ne po bilo koju cijenu.

On je još upitao kako Francuska ima interes da se bori za Komorska ostrva, ili Velika Britanija za Foklandska ostrva, a da pri tome, Srbiju stalno opominju kako ne treba da bude "toliko emotivna" kada je u pitanju Kosovo i Metohija.