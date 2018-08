Dačić: Priština izgubila podršku velikih

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je Priština izgubila podršku "velikih" i da se Albanci teško mire sa novim stavovima.

Dačić je istakao da veliki korak predstavlja činjenica da su njemački kancelar Angela Merkel i američki predsjednik Donald Tramp razgovarali o Kosovu i dali podršku za razgovore koji vode rješavanju tog pitanja.

On je za "Blic" rekao da je to dokaz da su se promijenile svari, i to u korist Srbije.

"Veliki pomak je u pitanju i dokaz da su se promenile stvari. Ipak, teška borba nam još predstoji, a od tih na koje treba i dalje uticati, najbitnija je Nemačka", naglasio je Dačić.

Komentarišući izjave iz Prištine, poput one Hašima Tačija da se protivi etničkim granicama, ali da "nije naivan i da zna da Srbiji odgovara da ne žuri sa neizbježnim priznanjem Kosova", Dačić je ponovio da je Priština izgubila podršku i da nema više stava da je sve riješeno.

"Oni to nikako da shvate, zato tako tragično shvataju sve ove izjave iz sveta, kao i povlačenje priznanja", rekao je Dačić.

Dačić je ocijenio licemjernom izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, da je "za poštovanje granica" uz pozivanje na mišljenje Badinterove komisije.

"Kad je reč o Badinterovoj komisiji, ona je govorila o međurepubličkim granicama, nigde nije spominjala pokrajine, tako da su svi koji su priznali Kosovo to uradili protiv stava Badinterove komisije. Tu spada i Hrvatska i licemerno je da se oni pozivaju na tu komisiju", poručio je Dačić.