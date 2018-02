Dačić: Privremene vlasti u Prištini imaju lažni spisak

​BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da za Srbiju nije od suštinske važnosti da broj zemalja koje su priznale samoproglašenu nezavisnost Kosova padne ispod 100, ali napominje da je spisak privremenih vlasti u Prištini sa 116 zemalja koje su priznale "nezavisnost" u stvari "lažni spisak".

Dačić smatra i da broj zemalja koje su priznale nezavisnost neće biti od većeg značaja ukoliko Kosovo zatraži čalnstvo u UN, jer će, pretpostavlja, Kina i Rusija staviti veto.

"Reč je o simbolici...Iz Prištine tvrde da ih je na njihovom spisku 116 zemalja priznalo. Ali kada pogledate taj spiska na njemu su države koje nisu članice UN, zemlje koje nisu priznale Kosovo, ali i one koje su povukle to priznanje. To je zapravo lažni spisak", rekao je Dačić otvarajući Međunarodnu konferenciju "Medijacija, sprečavanje i rešavanje konflikata u nastajućoj paradigmi".

Šef srpske diplomatije međutim očekuje da će taj broj pasti na 96 jer je to, kaže polovina broja članica UN "te tako iz Prištine više ne mogu tvrditi kako je više od polovine članica UN priznalo Kosovo".

Podsjeća i da su Surinam, Burundi i Gvineja Bisao odlučili da povuku priznanje, te da Gambija preispituje svoju odluku.

Dačić, međutim, upozorava da su sada sve zemlje koje su najavile da razmišljaju da preispitaju odluku priznanju "pod pritiskom", te dodaje da očekuje da će Priština sada kao "tužibaba žaliti SAD i Velikoj Britaniji".

"Sada će ambasadori tih zemalja da pozovu predsednika Gambije i pitaju ga zašto je to uradio i pod čijim pritiskom", rekao je Dačić, uz opasku da je "legitimno kada neko lobira za priznanje Kosova, ali da je skandal kad neko lobira za povlačenje priznanja".