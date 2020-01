Dačić: Proces priznavanja Kosova potpuno zaustavljen

BEOGRAD - Proces priznavanja takozvanog Kosova potpuno je zaustavljen i ne samo to, već je krenuo u suprotnom pravcu, kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i poručuje da, ko god želi dijalog i dogovor o Kosovu, taj dogovor mora da postigne sa Srbijom.

"Mi smo na to spremni, ali jednostrane akte ne možemo da prihvatimo", rekao je Dačić u intervjuu za portal Kosovo onlajn.

Beograd je, naglašava, spreman za nastavak dijaloga i za kompromis, čim budu ukinute prištinske takse, ali navodi da taj proces nije doveden do kraja i mora da se legalizuje i donese odluka u SB UN.

Dačić je rekao da sa velikom dozom sigurnosti može da kaže da u ovom trenutku Kosovo nema većinu u Generalnoj skupštini UN, a 2014. je imalo ubjedljivu većinu.

"Sve što govorim je dokumentovano, ne samo zvaničnim notama već i izjavama najviših državnih funkcionera tih zemalja, tako da tu nema mesta za bilo kakav tračak sumnje i bilo kakvo nagađanje ili tvrdnje kosovskih zvaničnika da je reč o nekim lažima", kaže Dačić.

Danas, navodi ministar, 93 zemlje priznaju Kosovo, a prije pet godina bilo ih je 113.

"Kada kažem 93 brojka je precizna - 93 zemlje priznaju Kosovo, 95 ne priznaje, i pet zemalja je u nekom fluidnom stanju", rekao je Dačić.

Na navode odlazećeg kosovskog ministar spoljnih poslova Bedžeta Pacolija i nekih drugih zvaničnika da su neke od tih stranih zvaničnika potplatili da bi se priznanja povukla, Dačić kaže da je zaista tragikomično da Pacoli za to nekoga optužuje.

"On sam priznaje da je davao novac. Ovde nije reč o tome da se neko žali na neke metode, već je problem u tome što pred svojom javnošću mora da opravda zašto je poslednja država koja je priznala Kosovo bio Barbados i to prije negdje skoro dvije godine", navodi Dačić.

Ocijenio je kao ciničan zahtjev Zapada da Srbija prestane lobiranje za povlačenje priznanja takozvanog Kosova kako bi se ukinule prištinske takse jer su, dodaje, od kada je počeo Briselski dijalog, oktobra 2012. godine, 23 zemlje priznale Kosovo.

"Kako to tada Srbiji nije smetalo, ili što nisu rekli tada prestanite sa tim procesom da se priznaje Kosovo. Uostalom, sve te zemlje, Velika Britanija, SAD...na svakoj sednici SB UN pozivaju sve zemlje da priznaju Kosovo", rekao je Dačić.

Kaže i da Vljora Čitaku na svakoj sjednici poziva da se prizna Kosovo, organizacija Islamskih država takođe.

"Znači oni treba da rade dalje na tome, a mi da prestanemo, a onda oni će da ukinu takse, a mi da prestanemo sa povlačenjem priznanja. Predsjednik Vučić je izneo najkorektniji prijedlog a to je - ako želite da bude moratorijum, onda on mora da bude i na kampanju za priznavanje Kosova i na kampanju za povlačenje priznanja", rekao je Dačić.

Ali, dodaje, oni to ne žele, to njima ruši sliku o tome da je sve gotovo, a vidi se da nije gotovo.

Smatra da neko ne želi da izvrši pritisak na Prištinu da ukine takse.

"Mi uopšte ne tražimo od bilo koga da bude na našoj strani, ali da bude objektivan i da izvrši pritisak na one koji predstavljaju prepreku za nastavak dijaloga - u ovom slučaju to su oni koji su uveli takse. Mi želimo brz nastavak dijaloga i kompromisno rešenje i spremni smo za to", rekao je Dačić.

Naveo je da sve što se dogovori u dijalogu Beograda i Prištine pod pokriviteljstvom EU na kraju treba da bude vefrifikovano u SB UN.

"U tom pogledu Rusija i Kina predstavljaju jedan garant, sigurnost našu da UN neće priznati Kosovo i to nama daje sigurnost da istrajemo na našim principijelnim stavovima, zaštiti naših nacionalnih i državnih interesa, teritorijalnog integriteta, Rezolucije 1244 i da razgovaramo otvoreno o komprimisnom rešenju koje bi kasnije bilo verifikovano od strane SB UN", rekao je Dačić.

Poručio je da je Srbija spremna za nastavak dijaloga čim se ukinu takse, da je spremna za kompromis, a što se tiče predstojećih izbora u Srbiji smatra da neće biti nekih većih promena na političkoj sceni, te da će zajedno sa SNS nastaviti da vode dosadašnju politiku kada je u pitanju kosovski problem.