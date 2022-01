Dačić: Prvi put Evropol zvanično informisao o pretnji

BEOGRAD - Predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić izjavio je sinoć da je ovo prvi put otkako Srbija sarađuje s Evropolom, da je Evropol zvanično objavio informaciju o postojanju prijetnje za bezbjednost predsjednika Aleksandra Vučića, dodajući i da ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin javnosti to ne bi saopštio da informacija nije kredibilna.

On je za TV Pink istakao da je riječ o kredibilnim stvarima, kao i da treba što prije da prestanu omalovažavanja ove informacije.

"Koliko je meni poznato, ovo je prvi put, otkad postoji naša saradnja s Evropolom, da smo zvančno dobili informaciju. Sigurno ne bi dali tu informaciju da ona nije kredibilna. Evropol je, takođe, tu informaciju dobio od službe članice EU, isto tako je to kredibilan izvor. Treće, ministar to ne bi sigurno saopštio da to nije tačno. Da to nije tačno, Evropol bi do sada to demantovao", kazao je Dačić.

Drugo pitanje, kako je rekao Dačić, jeste pitanje unutrašnjih faktora.

"Da li je moguće da se tako nešto priprema, a da nisu upućeni faktori iznutra i to je nešto što izaziva mnogo veću zabrinutost i tu bi zaista trebalo da se prestane s nekim licitiranjem verbalnim oko svega toga nego da se preduzimaju određene radnje, nego da se pohapse svi oni koji imaju bilo kakve veze s tim pripremama ugrožavanja bezbednosti predsednika Republike", istakao je on.