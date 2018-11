Dačić: Rama "ubio" pojam regionalne saradnje

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je albanski premijer Edi Rama jučerašnjim izjavama u Peći "ubio pojam regionalne saradnje" i najavio da će Srbija i BiH na sljedećem sastanku ministara Zapadnog Balkana zatražiti da se svi izjasne o tome da li će se poštovati principi regionalne saradnje.

Dačić je nakon sastanka sa ministrom inostranih poslova BiH Igorom Crnatkom rekao da je suština svih okupljanja na nivou Zapadnog Balkana bila regionalna saradnja koja je podrazumjevala i zajednički ekonomski prostor.

"Na sledećem sastanku ministara Zapadnog Balkana tražićemo da se svi izjasne o tome da li će se poštovati principi regionalne saradnje ili ne", rekao je Dačić.

Naveo je i da će Srbija i BiiH nastupati zajedno, jer je narušena jedna od temeljnih sloboda EU, a to je zajednički ekonomski prostor, te da očekuju od međunarodne zajednice jasne i konkretne reakcije.

Dačić kaže da nema daljih pregovora sa Prištinom dok se ne riješi pitanje taksi ističući da je to čvrst stav Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.

"Ako EU i SAD ne mogu da utiču na Kosovo, onda ne znam o čemu imamo dalje da pričamo", rekao je Dačić.

Dačić je naveo i da se uvođenje takse od 100 odsto na srpske proizvode ne može definisati kao politička ili ekonomska mera, već je jasan neprijateljski stav prema Srbiji i BiH, kao i kršenje CEFTA sporazuma i S S P-a.

Oštro je osudio izjave albanskih zvaničnika, kao i jučerašnje događaje u Peći kada je održana zajednička sjednica kosovske i albanske vlade, koji, kaže ministar, potvrđuju da je jasno vidljiva velikoalbanska politika.

"Zamislite da je došlo do susreta predstavnika Srbije i Republike Srpske sa takvim porukama, da ćemo raditi na ujedninjenju, sa pozorišnim momentima kao što je orao na zastavi, sto odsto na slici Rame i jednog ministra, izjava Rame 100 odsto na severu, a nula na jugu", rekao je Dačić.

Naveo je da Srbija nije spremna da učestvuje u farsi i da razgovara o bilo čemu dok su te mere Prištine o taksama na snazi.

Dačić je rekao i da je Evropa pokazala da je licemjerna time što ne žele da Kosovu daju viznu livberalizaciju, ali ih podržavaju za Interpol.

"Ovim oni (Albanci) plaše Evropu da će se ujediniti i napraviti problem ako ne dobiju viznu liberalizaciju. Mi smo za to da im se uvede, pa nek vidi EU šta će sa svojim čedom i monstrumom, svi će da odu tamo, mi možemo da obezbjedimo prevoz", rekao je Dačić.

On je dodao i da poslije izjave američkog sekretara Majka Pompea očekuje, koji je pozvao Prištinu da ukine mjere, očekuje konkretne korake.

"Ako je paljenje srpskih napolitanki budućnost Evrope, onda imamo veoma velike razlike u tumačenju tih evropskih vrijednosti. Srbija danas brani evropske vrednosti od Kosova, rekao je Dačić.

Ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak je rekao da su mere Prištine nedopustive, ali da Srbija i BiH neće uvesti kontramjere, jer bi time dodatno pogoršali situaciju.

"Ovo nije udar samo na ekonomski razvoj regiona i spoljnu trgovinu i ekonomiju, već nešto mnogo gore", rekao je on.

Crnadak je dodao i da Srbija i BiH pozdravljaju izjavu americkog džavnog sekretara Majka Pompea i izjave iz Brisela, ali je i istakao da njihove poruke za sada nisu proizvele nikakav efekat.

Ocijenio je da su današnji sastanci u Beogradu primjer regionalne saradnje, a da je to što radi Priština predstavlja najgore moguće odnose.

"Kad nekome uvedete taksu od sto odsto, to je možda slika, titl je- ja vas ne volim, neću s vama da imam ništa. To je neprijateljska poruka", rekao je on i dodao da se nada da će već narednih dana stići jasna i snažna poruka da je takvo stanje neodrživo i neprijvatljivo.

Govoreći o šteti, ministar iz BiH kaže da je ta zemlja od početka godine do oktobra imala više od sto miliona izvoza, a da sa sto odsto podignutim taksama očekuju i sto odsto umanjenje izvoza, budući da malo koji proizvod može biti konkurentan.

"Glavna je poruka da je šteta mnogo veća od finansijske štete, ovo je direktan udarac na sve ono što smo u regionu gradili", poručio je on.