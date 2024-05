Dačić: Rezolucija veliki argument za Dodika i razdruživanje

BEOGRAD - Mnistar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić smatra da je ono što se desilo u vezi sa rezolucijom o Srebrenici veliki argument predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku koji je rekao da će Srpska sačiniti izvještaj o kršenju Dejtonskog sporazuma i Federaciji BiH BiH uputiti sporazum o mirnom razdruživanju.

"To što se desilo je veliki argument za takav postupak, da je prosto nemoguće živeti zajedno sa onima koji vas smatrau genocidnim. Kada bi neko pitao srpski narod u Republici Srpskoj, sigurno bi glasali za (razdruživanje), ali pitanje je da li je to moguće i da li će do toga doći", rekao je Dačić.

On je upitao šta će biti odgovor Bošnjaka na rezoluciju i da li će reći da to mijenja situaciju, da ne može da postoji Dejtonski sporazum u ovom obliku, da ne može da postoji "nešto genocidno", a možda namjeravaju da pokrenu reviziju tužbe protiv Srbije i traže odštetu.

"To je sada glavno pitanje - kako će se sve odvijati. Zato treba biti hrabar i mudar i voditi čvrstu, ali mudru i ostvarivu politiku", rekao je Dačić za TV "Pink", prenosi Srna.

Dačić je naveo da sada treba vidjeti kako će se Srbija odnositi prema zemljama koje su glasale za rezoluciju.

On je rekao da bi od Irana, sa kojim je Srbija u izuzetno prijateljskim odnosima i zbog čega ima probleme sa Zapadom, Srbija trebalo da traži objašnjenje zašto je glasao za rezoluciju koja je američki projekat, a isto tako tražiti objašnjenja i od Iraka i Egipta.

"Za svaku zemlju bismo mogli ići redom i pričati kakva je bila situacija. Mi moramo sa sobom raščistiti da naša podrška nije među zapadnim zemljama, nego među onima koje ne podržavaju autoritet Zapada. Ne smemo da se odričemo grane za koju se držimo", naveo je Dačić.

On smatra da Srbija, ipak, treba da nastavi put ka EU, ali i da bude svjesna da neće uvijek imati razumijevanja i da će morati da pomogne sama sebi.

Što se tiče Crne Gore koja je glasala za rezoluciju, Dačić je rekao da se Srbija razočarala, ali da joj Crna Gora nije neprijatelj.

On je dodao da mu se čini da Crna Gora uporno želi da promijeni svoju prošlost time što donosi određene odluke i pridružuje se nekim inicijativama, ne samo protiv srpskih interesa, nego i protiv istorije Crne Gore.

Dačić je rekao da nije u potpunosti zadovoljan glasanjem zato što neke zemlje nisu uspjele da izdrže pritiske, te podsjetio da je od 193 zemlje članice UN za rezoluciju, iza koje su stale neke od najvećih svjetskih sila, glasalo njih 84, dok je 109 zemalja nije podržalo tako što su bile protiv, uzdržane ili nisu glasale.

Generalna skupština UN usvojila je juče antisrpsku rezoluciju o Srebrenici. Bilo je više zemalja koje su bile uzdržane i protiv nego za rezoluciju o Srebrenci, a ovaj dokument, iniciran bez odluke Predsjedništva BiH, glasom je podržao i predstavnik stalne misije BiH u UN koji je tako nastupio kao predstavnik isključivo Bošnjaka, a ne sva tri konstitutivna naroda.

