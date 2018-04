Dačić: Rusiji ne treba Balkan za bilo kakav vojni sukob

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da postoji antiruska histerija širom zapadne i centralne hemisfere, ali da se ne razumije da Rusiji ne treba Balkan za bilo kakav vojni sukob sa bilo kime.

Dačić je poručio velikim silama, koje se sukobljavaju oko Sirije, da je dosta zapaljive retorike i da je vrijeme da se pošalje "jedan miroljubivi tvit".

Komentarišući pisanja zapadnih medija da je Rusiji potreban Balkan, Dačić je za TV "Pink" rekao da mu je, kada je bio premijer Srbije, ruski predsjednik Vladimir Putin jednom prilikom rekao da Rusija ne očekuje da Srbija uđe u Evroazijski savez ili da u Srbiji bude ruska vojna baza.

"Ja ga pitam - je li vi mislite i očekujete da Srbija treba da bude članica Evroazijskog saveza? On kaže - otkuda ta ideja, zato što nije moguće, mi nismo uopšte ni teritorijalno vezani. Pitam - je li vi očekujete da imate vojno prisustvo i vojne baze u Srbiji, a Putin kaže - šta će to meni, ja ako hoću da ratujem sa nekim, mogu odakle god hoćete", prenio je Dačić.

On je dodao da Rusija zato nikada nije spočitavala Srbiji put ka EU, nego samo očekuje da Srbija, da bi ušla u EU, ne vodi antirusku politiku.

Dačić je, povodom slučaja "Skripalj", ponovio da Srbija neće da protjeruje ruske diplomate i da ne odobrava bilo kakve napade hemijskim oružjem, ali da se zalaže za nepristrasnu istragu, kao i da je protiv politizacije tog slučaja.

"Bez obzira što se to možda nekima sa Zapada ne sviđa i što hoće da mi odmah osudimo nekoga bez bilo kakve istrage ili preduzimamo neke mere, Srbija to svakako neće da uradi, to nisu uradile i neke članice EU", rekao je Dačić.

Povodom priče o hemijskom trovanju u Siriji i mogućem vojnom sukobu SAD i Rusije, Dačić je podsjetio na riječi nekadašnjeg američkog zvaničnika Henrija Kisindžera da će odnosi Rusije i Amerike ući u deeskalaciju jer je sljedeći korak u eskalaciji - rat.

"Lako je sada govoriti i držati govore i obraćati su putem društvenih mreža, ali je teško dati naredbu za `pritisak na neko dugme` jer može da bude veoma ozbiljan ratni sukob", rekao je Dačić.

On je ocijenio da to više nije sukob lokalnog ili regionalnog karaktera jer nije više riječ o napadu na Siriju, nego o tome da bi prilikom napada na Siriju meta bila i ruska vojska.

"U tom pogledu, postoji pretnja da sukob može da ima ne lokalni, ni regionalni, nego svetski karakter. Često velike sile vole nama malim da drže lekciju, zato ja želim da poručim njima da je dosta zapaljive retorike i da je vreme da se pošalje jedan miroljubivi tvit", rekao je Dačić.

On je istakao da je Rusija Americi glavna prijetnja, ali da treba voditi računa da se ne pređu te "crvene linije", poslije kojih je teško može da dođe do nekog povratka.

"To je veoma opasno. Rusko prisustvo u Siriji je poruka Amerikancima da su Rusi tu, i da, ako će da gađaju tu, da će da gađaju Ruse", dodao je Dačić.

On je napomenuo da je otišla jedna delegacija nadležne agencije iz Haga da ispita situaciju sa navodnim hemijskim trovanjem u Siriji, ali da Ameriku to ne zanima jer joj se ne sviđa rusko prisustvo u Siriji.