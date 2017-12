Dačić: SAD demantovale Prištinu po pitanju dijaloga

​BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je američka administracija demantovala navode najviših političkih zvaničnika samoproglašenog Kosova da će se SAD aktivno uključiti u dijalog Beograda i Prištine.

"To što predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači i premijer Ramuš Haradinaj pričaju, apsolutno je američka administracija demantovala, čak i u razgovoru sa šefom evropske diplomatije Federikom Mogerini. Oni su rekli Mogerini da SAD ne stoje iza izjava albanskih lidera", rekao je Dačić za "Glas Amerike".

On je naveo da su mu američki zvaničnici s kojima je razgovarao tokom trodnevne posjete Vašingtonu rekli da SAD "ne bježe od učešća u dijalogu Beograda i Prištine, ali da to pitanje treba da bude riješeno konsenzusom, odnosno uz pristanak obje strane".

Šef diplomatije Srbije ukazao je da je Generalna skupština UN prebacila taj dijalog na evropski nivo i da svaka eventualna promjena formata treba da podrazumijeva novi razgovor o formatu.

"Tada bi Srbija imala da predloži nekog ko nije član EU, nekog ko bi bio na našoj strani", naglasio je Dačić.

On je naveo da je novog pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Vesa Mičela prilikom sastanka u Vašingtonu upoznao o potrebi da dođe do trajnog rješenja kosovskog problema, odnosno do obostrano prihvatljivog rješenja koje bi uvažavalo interese i Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji. /kraj/sas/ab