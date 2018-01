Dačić: SAD se vraćaju makartizmu

BEOGRAD - Dolazimo u fazu kada nema daljeg zaoštravanja odnosa između SAD i Rusije jer bi svaki drugi korak bio rat, kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i dodaje da se polako se vraćamo u vreme makartizma.

"U ovoj sada fazi, polako se vraćamo u vreme Makartija, kada se samo gleda taj ideološki momenat. Tada se tragalo za komunistima, pa su razni režiseri, glumci proglašavani za komuniste. Sada više nema te ideologije, ali je i dalje Rusija ostala kao protivnik", rekao je Dačić za portal Telegraf.rs.

On je rekao da je stav američke administracije da je "američki uticaj dobar, a ruski loš", te da je to čuo i tokom nedavne posjete SAD-u kada je razgovorao sa savjetnikom za nacionalnu bezbjednost predsjednika Donalda Trampa, H.R. Mekmasterom.

Dačić kaže da Srbija treba da gleda svoje interese, a da srpski interesi nisu da se svrsrtava na bilo koju stranu.

"Mi treba da nastavimo put ka EU, ali i da štitimo svoje nacionalne i državne interese. Mi ne možemo da ih zaštitimo u ovom trenutku, samo saradnjom sa zapadnim partnerima", pojasnio je Dačić.

Srbija, kako kaže, mora da vidi "sa kojim zemljama dijeli strateške interese", te da se ne može reći da su nam prijatelji neke zapadne zemlje zbog ponašanja prema srpskim interesima.

"Oni nikada nece stati iza naših stavova, naprotiv, na svim međunarodnim konferencijama staju na stranu Kosova", rekao je šef srpske diplomatije.

Upitan kako će se napredovati ka EU ako Srbiji zapadne zemlje nisu prijatelji, on je rekao da se "mora raditi na tome da postanu prijatelji".

"Treba da radimo da nam postanu prijatelji. Kada će to biti, to je težak proces i na njemu mora da se radi, ali na najvišem nivou, ne na nivou Hojt Jia. On ne može da donese te odluke, a verovatno i neće", rekao je on.

Govoreći o članstvu Prištine u međunarodnim organizacijama kao što su Interpol i Unesko, Dačić je rekao da je u ovom trenutku nemoguće da oni postanu član Uneskoa.

"Ne znam za Interpol, to je malo drugaciji koncept, ali kada je riječ o UNESCO, mislim da je nemoguće da oni postanu članica u ovom trenutku. Zavisi kako će se dalje odvijati stvari", zaključio je Dačić.