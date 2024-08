Dačić: Sa spiskova će dva imena biti obrisana

BEOGRAD - Šta izmišljaju gluposti? Kakvi spiskovi, spiskovi postoje otkad je policija izmišljena, i bezbednosne službe, a odnose se na strance a ne na domaće državljane! Verbalni delikt? Jel neko zaustavio ove naše iz opozicije sad kad su išli na more, jel ih neko maltretirao na granici?, upitao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić koji je najnovije događaje u vezi sa zadržavanjem hrvatske pjevačice Severine na srpskoj granici "ocijenio kao napad na Srbiju, cijeli srpski narod u cjelini, i predsjednika Vučića".

Dačić je gostujući jutros na TV Prva jasno odbio da ne postoje nikakvi spiskovi nekakvog verbalnog delikta na kojima su domaći državljani.

"Nemojte da izmišljate, ni da lažete", kazao je Dačić naglasivši da takvi spiskovi za domaće državljane jednostavno ne postoje! I to je ponovio nekoliko puta.

Dačić dodaje da je bio ministar i za vrijeme Demokratske stranke i da su i tada na granici i te kako postojali spiskovi.

"Ponavljam, u Srbiji nema nikakvih spiskova verbalnih delikata za domaće državljane, samo za strance! Ali već danas će ova dva imena sa njega biti skinuta. Jedno je Severina i još jedna pjevačica... I sam predsjednik Vučić je rekao da je to glupo pa će biti skinuto", objasnio je Dačić kako funckioniše procedura na granici, prenosi Kurir.

"Spiskova je bilo i biće, a cilj je da se država zaštiti i da se ne blati", kazao je Dačić.

On je dodao da baš kao i svaka policija u svijetu, i srpska a na granici ima niz spiskova, one evropske, pa američke, pa spiskove kriminalaca... poslije čega je u detalje objasnio zakonsku proceduru da ne bude nikakve zabune.

Osvrnuvši se na "slučaj Severina", koji je podigao veliku prašinu u hrvatskoj javnosti, Dačić je objasnio da svaka zemlja ima suvereno pravo da te ne pusti da uđeš i to bez ikakvog objašnjenja.

"Mi samo da vidimo o čemu se ovde radi... U Hrvatskoj vi slušate radio u svojim kolima pa odete u zatvor, i to nikakav problem nije, ja ne videh nigde da neko od njih vraća Hrvatsku u srednji vek... Policija će uvek imati spiskove ljudi kojima je zabranjen ulaz u zemlju ili im je pojačan nadzor, a ti razlozi se tiču kriminala i terorizma", kaže on.

Dačić je kazao i da misli da svi treba da se zapitamo u kakvom se stanju nalazi naš region kad je Severina prepoznata kao glavni problem u seriji ovih raznih događaja - zaustavljanja na granici i zabrane ulaska.

"Ako vi imate situaciju da na KiM ne može da dođe naš patrijarh... Ja ne mogu da dođem, naši ministri ne mogu da idu u Hrvatsku, naši državni službenici kad god idu u Hrvatsku pola sata-sat se razgovara s njima na granici", tvrdi Dačić podsjetivši građane kako "srpski ljudi, pjesnici, knjižvnici, naučnici, nisu mogli u Crnu Goru.

"Sećate se da je Hrvatska donela odluku da zabrani ulazak u Hrvatsku određenim CG političarima srpskog porekla i to nije problem! To je demokratija , to je Evropa, to je sloboda", kazao je Dačić ocijenivši kako je to licemjerno i cinično.

"I sad je problem u proceduri koja postoji u svakoj zemlji, i ja kad odem u Ameriku barem pola sata se zadržite u razgovoru s njihovim zvaničnicima na granici jer sam nekada bio na sankcijama", rekao je Dačić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.