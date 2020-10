Dačić: Samo zlonamerni mogu da tumače da sam degradiran

BEOGRAD - Samo neodgovoran političar može da kaže da ne želi da obavlja funkciju predsjednika Narodne skupštine, kaže predsjednik SPS-a Ivica Dačić i dodaje da će ta funkcija biti najviša koju je do sada obavljao.

Dačić je za TV Pink kazao i da je ta funkcija po Ustavu Srbije odmah poslije predsjednika Republike, kao i da je parlament za njega uvijek bio svetinja te da samo zlonamerni mogu da tumače da je na ovaj način degradiran.

"Ozbiljan posao je pred skupštinom, bez obzira što će se izbori održati do aprila 2022. godine. Ja sam tu da štitim i ugled i integritet parlamenta, što je za mene novi i drugačiji posao u odnosu na ono što sam radio", rekao je Dačić i dodao da će generalni sekretar Skupštine biti Veljko Odalović.

Dačić je naveo da se sada neće baviti samo spoljnom politikom, nego svim drugim, uključujući i spoljnu politiku.

On je istakao i da je ovo prvi put u istoriji parlamentarizma Srbije da je lider jedne stranke na funkciji predsjednika parlamenta i dodao da će u Skupštini raditi na jedinstvu zakonodavne i izvršne vlasti.

Prema njegovim riječima, ovo je ujedno i povratak u "zavičaj" jer je 1992. godine upravo u parlamentu započeo svoju političku borbu.

"Nisam neki mali političar kome je stalo do nekih funkcija, pošto sam ja ceo krug prošao, ovo je moj povratak u zavičaj", kazao je Dačić.

Naveo je da po zakonu prvo mora da podnese ostavku na mjesto ministra spoljnih poslova što će danas i učiniti, a da će do izbora novog ministra tu funkciju obavljati premijerka Ana Brnabić.

Upitan koliko će članova SPS-a činiti Vladu Srbije, Dačić je kazao da priča oko toga još nije završena, kao i da on sa Vučićem i ne razgovara na taj način.

"Vučić nikada ne bi ušao u ovu priču da nema poverenja između nas i svesti kod obojice da su nam politički ciljevi isti", istakao je Dačić.

Dodao je da se sada već razgovara o temama koje predstavljaju za našu zemlju izazove, kao što je dijalog sa Prištinom, evrointegracije, pokušaj da se dođe do unutrašnjeg dijaloga i da se otklone sve prepreke za održavanje narednih izbora 2022. godine.

"Nismo razgovarali na temu koliko ćemo imati ministara u Vladi i organi moje stranke su podržali taj koncept. Još uvek nismo sklopili priču koliko će naših članova biti deo vlade", kazao je.

Kako navodi, uglavnom sve što se pojavilo u medijima u posljednjih nekoliko mjeseci ispostavilo se da nije tačno, a u tom smislu je kazao i da se nigdje ranije nije pojavila informacija da će on biti predsjednik parlamenta i to zato što su samo on i Vučić razgovarali o tome.

Na dnevnom redu današnje sjednice Skupštine Srbije je izbora predsjednika parlementa, kao i imenovanje potpredsjednika, generalnog sekretara i radnih tijela.