Dačić: Sjednica savjeta bezbednosti biće otvorena za javnost

Beograd - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je večeras da će sjednica Savjeta bezbjednosti UN, koju je Srbija tražila zbog formiranja takozvane vojske Kosova, biti održana u ponedjeljak, 17. decembra i biće otvorena za javnost.

"Predsedavajući Savetom bezbednost UN iz Obale Slonovače zakazao je hitnu sednicu za ponedeljak u 15.00 časova na osnovu zahteva Srbije. Sednica će biti otvorena za javnost i na njoj će govoriti predsednik Srbije Aleksandar Vučić", rekao je Dačić za Tanjug.



Vučić je najavio da će na sjednici Savjeta bezbjednosti reći istinu o tome koliko je Srbija truda i energije uložila za komporimis sa Prištinom i koliko drugi to nisu željeli.



"To ću u lice da kažem onima koji su se pravili da podržavaju dijalog i kompromisno rešenje", rekao je Vučić za Televiziju Prva.



On kaže da će na sjednici ukazati da je Beograd prihvatio Briselski sporazum, koji je "težak" i da je "sve iznio na svojim plećima znajući da je Srbiji potreban mir", dok Priština nije ispunila ni jednu stavku.



Vučić je naglasio da Srbiji ne trebaju novi sukobi i ratovi, te napomenuo da je kompromis sa Prištinom jedini spas za Srbiju, ali da nisu ni blizu nikakvom rješenju, niti se o njemu trenutno razgovara.