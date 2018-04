Dačić: Smanjićemo broj onih koji su priznali lažnu državu

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas u Sevojnu da će zvanični Beograd uspjeti da smanji broj država koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, uprkos pokušajima ucjena.

Povodom medijskih navoda da će Francuska uputiti protest zemljama koje budu povukle priznanje samoproglašenog Kosmeta, Dačić je rekao da Srbija ostaje pri svojoj politici.

On je naveo i da svi koji razmišljaju suprotno, moraju da se odluče da li su prijatelji i partneri ili će raditi protiv Srbije.

"Neće nas niko uplašiti time što nas ucenjuje. Mi ćemo i dalje svima objašnjavati da je u slučaju Kosmeta reč o nasilnoj secesiji i separatizmu, koji je suprotan međunarodnom pravu", istakao je Dačić.

On je novinarima rekao da Srbija tu lažnu državu ne priznaje i da će uspjeti da smanji broj država koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, prenijeli su beogradski mediji.

"To mnogo nervira one koji misle da je ovo pitanje rešeno i da je to nepovratan proces, ali vidite da je povratan", zaključio je Dačić.