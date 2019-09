Dačić: Spremam perestrojku

BEOGRAD - Vrijeme je da se podvuče crta da vidimo ko kako stoji, kakve rezultate imaju svi funkcioneri i da li je to dovoljno dobro da ostanu na funkcijama na kojima su trenutno, poručio je Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije u razgovoru za današnji "Srpski Telegraf".

Dačić je najavio ozbiljne kadrovske promjene i istakao da pošteđeni neće biti ni oni koji su dobili visoke pozicije u državi.

"Spremam pravu perestrojku! Nema više gledanja kroz prste, opraštanja i izvlačenja. Svi će na skener, ministri, poslanici i stranački funkcioneri... Biće tu dosta posla", rekao je Dačić, dodajući da "neki misle da su završili posao time što su dobili funkciju".

On je rekao da se to posebno odnosi na ministre i one koji su u državnoj službi, budući da su ti ljudi izabrani da rade za državu i da doprinesu Srbiji i boljem životu građana, a da umesto toga neki "uživaju u hladovini i koriste privilegije".

Na pitanje da li će i neki član Vlade iz redova SPS "letjeti" sa funkcije, Dačić je odgovorio da će biti bar jedan ministar, a možda i više.

"Uvek imamo jedne te iste koji su spremni da uskoče u vatru, da se bore dok oni drugi, kad je gusto, čuvaju fotelje, čuče u prikrajku, ni glasa da puste kad nas napadaju", rekao je Dačić.

Dodaje da, kao i Aleksandar Vučić, lider SNS, koji je najavio smjenu ministara, i on smatra da je partiji potrebna svježa krv i mladi lavovi koji su spremni da rade punom parom.

Ministri iz redova SPS poručuju da se ne plaše provjere i da predsjednik SPS ima punu podršku da sprovede najavljene promjene.

Prema reijčima Aleksandra Antića, ministra energetike, samo temeljnom provjerom onoga što je dosad urađeno steći će se prava slika o snazi i slabostima kako bi se potom temeljno pripremili za novu proveru povjerenja.

Njegov partijski kolega Branko Ružić, koji je na čelu Ministarstva za državnu upravu, ocjenjuje da će rezultat najavljene čistke donijeti kadrovska osvježenja za SPS.