Dačić: Srbija neće priznati Kosovo, hoće kompromisno rešenje

BEOGRAD - Srbija nikada neće priznati Kosovo već hoće kompromisno rješenje, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i istakao da bi bio veliki uspjeh ukoliko bi se došlo do kompromisa jer je Kosovo "nadomak ostvarivanja svoje nezavisnosti".

Dačić je rekao da Srbija opstaje zahvaljujući tradicionalnim prijateljima, da je za međunarodnu zajednicu pitanje Kosova riješeno i da ne žele o tome da razgovaraju.

"Čak i da neko kaže nema članstva u EU, Srbija ne može da prihvati jednostrani akt Kosova. Pitam se da li se svi slažu sa onim sto sam rekao. Ako se slažu sa tim da idemo tim putem, a ne sutra da kažu Vučić (Aleksandar) i Dačić vode politiku suprostavljanja EU", rekao je Dačić za TV Pink.

Dačić je dodao da narod u Srbiji mora dobro da se informiše i pripremi za ono sto će dići.

"Šta će se desiti ako dođe do napada na sjever Kosova, da li smo svi mi spremni da reagujemo i učestvujemo? NATO je rekao da ako neko uđe na Kosovo smatraće to napadom na NATO", napomenuo je šef srpske diplomatije.

Dodao je da je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Srbiji ukazana velika čast u Moskvi 9. maja i podsjeća da na to zapadne zemlje ne gledaju sa oduševljenjem.

Dačić kaže da podržava stav Srpske pravoslavne crkve da nema nezavisnosti i nema podjele Kosova, ali se pita da li je to moguće i da li je realno.

"Neka neko kaže kako ćemo se izboriti da nema nezavisnosti - trpljenjem, ratom ili odbijanjem da u narednih 10 godina uđemo u EU? Situacija je veoma kompleksna i svako treba da se zamisli", naglasio je on.

Upitan da li je realno da se do kraja godine potpise pravno obavezujući sporazum sa Prištinom on je odgovorio da je to teško ostvarivo jer su pozicije i dalje veoma udaljene.

"Zapad forsira Pristinu da se ostane na postojećim pozicijama. Kada na zapadu pomeneš razgraničenje oni neće da slušaju o tome. Moramo da budemo svjesni posljedica svih naših odluka", ukazao je Dačić.

Kako kaže, Srbiji je jedina šansa američka administracija, odnosno da im se objasni da nema stabilnosti u regionu ako se pronađe rješenje za Kosovo kojim će zadovoljiti i srpski i albanski interesi.

"Nećemo dozvoliti da Hrvatska negira zločine"

"Nećemo nikada dozvoliti da Hrvatska negira zločine iz Drugog svetskog rata i relativizuje zločine", izjavio Dačić.

Dačić je naglasio da su se Srbija i Hrvatska pre više godina dogovorile da krenu u dijalog o otvorenim pitanjima i da se ta pitanja rešavaju, da su ona proslosti i da se ide dalje.

Dodaje da je "antisrpstvo postalo osnov politike u Zagrebu" i da su "varnice" stigle prvo od premijera Hrvatske Andrea Plenkovića.

Dačić je naveo da je samo rekao istinu da su Nijemci u Zagrebu na početku Drugog svetskog rata dočekani cvijećem, a da ih u Beogradu ih niko nije dočekao, kao i da je u Beogradu dva dana nakon potpisivanja srušeno pristupanje Trojnom paktu, a da je Hrvatska ostala u Trojnom paktu do kraja rata.

"Ne napadam Hrvate, ja sam protiv ustaša. Isto tako ne dozvoljavam u Srbiji..., ja sam skinuo sliku Nedića iz Nemanjine ulice zato što smatram da je on kolaboracionista jer ga je Hitler postavio", kazao je šef srpske diplomatije.