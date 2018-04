Dačić: Stanje na terenu ide u prilog kompromisu za KiM

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da velike sile poštuju stanje na terenu koje ide u prilog kompromisu i trajnom rješenju, što znači da Srbi na Kosovu i Metohiji treba da izdrže i opstanu.

Dačić je dodao da ne misli da su razgovori sa Prištinom u završnoj fazi, nego su tek u početnoj kada je riječ o trajnom rješenju.

"Trenutno se vodi dijalog o tehničkim pitanjima i tu ima dosta problema. Priština ne želi da razgovara o trajnom rešenju, jer smatra da je već postignuto. Mnoge zapadne zemlje koje su priznale Kosovo smatraju da je to već rešeno i samo treba da nateraju Srbiju da prizna Kosovo", rekao je Dačić za Radio-televiziju Srbije.

On je izrazio uvjerenje da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jasno reći da za Srbiju ne postoji opcija da prizna jednostrani akt.

"To ne bi bilo samo nekorektno prema tom istorijski važnom pitanju, nego i suprotno ponašanju nekih drugih zemalja koje su na strani Srbije, kao što je Španija i neke druge zemlje", rekao je Dačić.

Napominjući da je grčki ministar inostranih poslova Nikos Kocijas predložio trilateralu Srbija-Španija-Grčka, Dačić je rekao da svi na neki način imaju iste probleme i ne mogu da priznaju jednostrane akte.

"Neke strašno nervira to što ja radim, jer neke države povlače priznanje. To pokazuje da ta stvar, ipak, nije gotova. Pokazaće se koliko je sve to na staklenim nogama i da dijalog o Kosovu tek treba da se vodi", napominje Dačić.

Kada je riječ o porukama iz Brisela da će zajednica srpskih opština (ZSO) biti formirana u skladu sa zakonima i ustavom samoproglašenog Kosova, Dačić je rekao da bi to bilo isto kao kada bi Ustavni sud BiH poništio Dejtonski sporazum.

"To je smešno, to ne postoji nigde na svetu. Oni mere koliko smo mi čvrsti, zato ne damo. Oko toga ZSO nema više kompromisa i nema dileme. Kompromis se može odvijati da svako nešto dobije i nešto izgubi", rekao je Dačić.

Navodeći da neki misle da će Srbija sve uraditi da postane članica EU, Dačić je rekao da je njegovo lično mišljenje da je pitanje da li će do 2025. godine opstati EU.

On je rekao da su za Zapad odnosi Srbije sa Rusijom tema, ali svi na neki način razumiju poziciju Srbije, koja gleda svoje državne i nacionalne interese i neće se pridruživati restriktivnim mjerama prema Rusiji.

"Apelujemo na velike sile da pokažu uzdržanost, jer od njihovih odnosa zavisi sudbina čitavog sveta", dodao je Dačić.

Dačić je rekao da je grčki ministar inostranih poslova Nikos Kocijas istakao da su odnosi dvije zemlje dobri, ali da bi trebalo da se materijalizuju, da se pronađu načini da saradnja Srbije i Grčke bude konkretna i plodotvornija.

"Sa Francuskom dugi niz godina pokušavamo da resetujemo naše odnose i mi ćemo sledeće godine obeležiti 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa i 100 godina od savezništva i kraja rata u čijoj završnici su naše i francuske trupe zajedno učestvovale", ističe Dačić.

On je napomenuo da je razmimoilaženje nastalo raspadom biše Jugoslavije i da je Francuska priznala samoproglašeno Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu.