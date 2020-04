Dačić: Sutra let za Pariz i Frankfurt, u srijedu za Vašington

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić najavio je da će sutra biti organizovan još jedan let za Pariz i Frankfurt, a u srijedu i let za Vašington, koji će vratiti građane Srbije u zemlju.

Dačić je precizirao da je od sada vraćeno oko 5.000 građana Srbije, od čega oko 2.500 avionima, dok je za oko 2.500 organizovan autobuski prevoz.

Ministar je rekao i da je danas organizovan let za Bratislavu, jer se u Slovačkoj za povratak javilo 320 ljudi, ne turista, već uglavnom onih koji su ostali bez posla.

U četvrtak bi jedna grupa građana Srbije trebalo da dođe sa Tajlanda do Bukurešta, odakle će biti prevezeni do Beograda, rekao je Dačić za TV Hepi.

"Danas je let za Bratislavu, sutra za Pariz i Frankfurt, a prekosutra će biti organizovan let za Vašington, vratiće naše građane", naveo je Dačić.

On je rekao i da "Er Srbija" ima jedan interkontinentalni avion, koji je svakodnevno angažovan za kargo letove, odnosno za prevoženje humanitarne pomoći i donacija, i robe koju Srbija kupuje za liječenje od virusa korona.

Dačić je kazao da je dogovoreno sa EU da Srbija bude dio njenog mehanizma za organizovanje povratka državljana, pa, kada članice EU idu po svoje državljane iz raznih dijelova svijeta, prevezu i državljane Srbije koji se tamo nalaze.

Tako su se, na primjer, vratili srpski državljani iz Perua do Beča odakle su vraćeni za Beograd.

Dačić je naveo da su se sa zahtjevom za povratak u Srbiju javili državljani iz raznih zemalja i da ih je u Australiji 144, Austriji 308, Belgiji 46, Velikoj Britaniji 60, Grčkoj 35, Egiptu 25, Češkoj 90, Indiji 34, Indoneziji 51, Maldivima 23, Tajlandu 80, Vijetnamu 15, Kanadi 34, Kuvajtu 43, Maroku 25, Nigeriji 155, Nemačkoj 1.500, Norveškoj 107, Islandu 10, Portugaliji 35, SAD-u oko 700, Saudijskoj Arabiji 65, Slovačkoj 320, Francuskoj 293, UAE 177, Švajcarskoj 496, Švedskoj 241, Albaniji 10, Mađarskoj 54…

On je primjetio da mnogi državljani imaju nerealna očekivanja da država po njih direktno pošalje avion i poručio im da dođu što bliže Srbiji što značajno olakšava povratak u zemlju.

Naglasio je da se nijedan avion po državljane ne šalje bez odobrenja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i dodao da Vlada u dogovoru sa predsjednikom pomaže državljanima da se vrate ističući da to nije obaveza države koja to, za razliku od nekih zemalja, ne naplaćuje svojim građanima.

Kako je rekao, mnogi državljani se predomisle i odustanu kada im se saopšti da po povratku u Srbiju moraju da idu u izolaciju.

''Nema više nijednog našeg državljanina na aerodromu ili negde na granici, pa mora da se to hitno reši. Moj apel je svima koji ne moraju da se vrate, da ne planiraju povratak dok se ova kriza ne smiri'', poručio je Dačić.

Dačić je istakao da velike sile i svjetske institucije, poput UN i SZO, duguju pojašnjenje da li je virus nastao prirodnim putem ili u laboratoriji, jer to, kaže, ima velike posljedice.

"Ako je nastao veštačkim putem, onda je to biološki rat u kome smo svi žrtve, a ako je prirodnim putem nastao, to je sasvim drugo”, rekao je Dačić.

On je dodao i da smo došli do situacije da se sistem vrijednosti koji je nekada postojao, sada vraća - da ljudi, ipak, moraju da budu važniji od profita.

"I onaj ko ima milione, umreće kao i najsiromašniji građanin, jer kada je reč o borbi za život i smrt, bogatstvo ne daje neku privilegiju", rekao je Dačić i dodao da je ova kriza vjerovatno posljedica svega što smo radili planeti.

On je primjetio da, kada dođe do ovakve krize, nisu više važni principi po kojima se neka država određuje, da li je zemlja demokratska ili ne, već se pokazuje da su mnoge vrijednosti, i same EU, poništene - sloboda kretanja, zatvaranje granica, uz vraćanje nacionalnim interesima, dok još jedino opstaje zajedička valuta…