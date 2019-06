Dačić: Velike rezerve u vezi s ishodom sastanka u Parizu

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da postoji određena volja Njemačke i Francuske da se održi sastanak u Parizu, ali da postoje i velike rezerve u vezi sa ishodom tog sastanka.

"Ako unapred ne bude poznato da će ishod tog sastanka biti pozitivan, mislim da sastanka neće ni biti. Time bi pokazali da je Haradinaj jači od svih njih", rekao je Dačić za "Kurir".

Prošli put su njemačka kancelarka Angela Merkel i Makron ubjeđivali Haradinaja, koji ih je, kako kaže, uvredio pitavši ih: "Ko će nama da garantuje to što mi vi pričate?"

Zatim je, dodaje, Haradinaj bio pozvan kod Merekelove da bi se napravila određena priprema pred sastanak u Parizu.

"Mišljenja sam da predsednik Francuske Emanuel Makron vise sebi ne može da dozvoli takav luksuz da mu Haradinaj po drugi put lupi šamar", rekao je Dačić.

Prema njegovom mišljenju, zapadni političari koriste Haradinaja za svoje međusobne sukobe.

Prvo, objašnjava, hoće da pokažu da visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogerini "nema pojma, da ništa nije uradila".

Drugo, SAD nisu oduševljene što su Pariz i Berlin zakazali sastanke i ne navijaju da se tu nešto pozitivno desi. I treće, Pariz i Berlin misle da oni treba da preuzmu rukovođenje pregovorima, a Brisel je protiv toga.

"A svi zajedno smatraju da treba da se uključi Amerika u pregovore, ali bez Rusije nekako. To su sukobi unutar tog zapadnog tabora", rekao je on.

Dačić kaže i da očekuje da će u narednih godinu dana desetak zemalja, a možda i više, povući priznanje Kosova.

"Ja više i ne moram da utičem na te zemlje, one same hoće da povuku priznanje", rekao je on.